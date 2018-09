„Arte e Cultura – Kärnten/Friuli 2018“ - eine künstlerische Begegnung mit Friaul

11.09.2018, 00:53 Uhr

K u n s t a u s F r i a u l i n  K l a g e n f u r t:

Die Kulturinitiative begegnung/movimento/gibanje IN kultur und die Künstlervereinigung „Associazione artistica culturale Albrecht Dürer” aus Tavagnacco/Udine gestalten eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken von Walid Haddadin, Oscar della Maestra und Paolo Pasini aus Friaul und der Kärntner Künstler Walter Unterweger, Karl Nackler und Marlis Lepicnik.

Bei der sechsten künstlerisch-kulturellen Begegnungsveranstaltung von italienischen und Kärntner Künstlern präsentieren sich diesmal drei Künstler der „Associazione artistica culturale Albrecht Dürer” aus Tavagnacco/Udine, koordiniert von Frau Alessandra Minin, gemeinsam mit drei KünstlerInnen aus Kärnten, dem heimischen Publikum im Europahaus Klagenfurt.Die Werkehaben alle den Fluss Tagliamento zum Thema, wobei die natürlichen Formen des Flusses im Gleichgewicht von Inspiration des Augenblicks und Fossilien der Erinnerung stehen.vermittelt mit seinen informellen Arbeiten Vorstellungen zwischen immateriellen Wahrnehmungen und außerirdischen Welten undzeigt seine aus Holz und Eisen gestalteten konzeptionellen Arbeiten in Form von Skulpturen und Reliefs, die er bereits in Oberitalien bis Rom und in Slowenien bei großen Ausstellungen präsentieren konnte.Von den Kärntner Künstlern ist diesmalmit Originalzeichnungen aus seinen zahlreichen, im Internet präsentierten „erotischen Fragmenten“ vertreten,präsentiert neue abstrahierte Landschaftsbilder in Acryl auf Leinen undstellt, in Reverenz auf unsere Künstler aus Italien, Portraits in fotorealistischer Schwarz-Weiß-Technik in Kreide auf schwarzem Papier von Persönlichkeiten aus Italien und dem Alpen-Adria-Raum sowie ausgewählte Akte aus.Mit dieser Ausstellung wird somit wiederum die auf vielen Ebenen stattfindende Zusammenarbeit zwischen den, in der Europaregion Senza Confini verbundenen Länder Kärnten und Friaul-Julisch Venetien, dokumentiert.Die Veranstaltung steht unter demund wird am 21. September 2018 um 18 Uhr im Europahaus KlagenfurtBei der Vernissage werden Weine aus Friaul vom Weingut Azienda del Poggio in Fagagna verkostet und Bier aus Kärnten, von der Brauerei Hirt angeboten.Ausstellungsdauer: 21. 9. – 3. 10. 2018;Öffnungszeiten: täglich: 10 -13 Uhr; Mo bis Fr.: 16 -19:00