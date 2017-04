Das war "Arte e Cultura - Kärnten/Friuli 2017 im Europahaus Klagenfurt!!

23.04.2017, 23:03 Uhr

Die drei friulanischen Künstler, Meisterundwurden in Vertretung des Herrn, vom, Frau, die auch Erinnerungsgeschenke überreichte, und dem italienischen, der den Ehrenschutz über diese Ausstellung übernommen hatte, willkommen geheißen. Vertraute Gesichter aus Italien fanden die friulanischen Gäste schon mit Exponaten in Form von Portraits berühmter italienischer Persönlichkeiten in fotorealistischer Kreidetechnik des Klagenfurter Künstlersvor!Darüber hinaus wird Kärnten in dieser Schau durch, mit Exponaten in Acryl auf Leinen zum Thema Blumen, Landschaften und Abstraktem, undmit abstrahierten Eindrücken aus erlebten Landschaftserfahrungen, vertreten. Überdies zeigen alle drei Kärntner Künstler einige Akte in den jeweils für sie typischen Techniken, wie weiße Kreide auf schwarzem Papier bei Nackler, Acryl auf Leinen bei Bijedic und in Kohle oder anderen Mischtechniken auf Papier bei Marlis Lepicnik, als leidenschaftliche Aktzeichnerin.Aus Friaul bringt Meistermit seinen, in einer von ihm entwickelten Öltechnik gearbeiteten Werken, besondere Internationalität und künstlerische Kompetenz nach Klagenfurt. De Campo hat in bedeutenden Galerien in Toronto, Sidney, Mailand, Lugano und in den Großstädten Oberitaliens ausgestellt und präsentierte seine Werke in zahlreichen Schlössern, Kirchen- und öffentlichen Ausstellungsräumen in Friaul-Julisch Venetien.In den Werken De Campos äußern sich verschiedene Thematiken wobei sich diese in nahezu kaum erkennbarer Lesbarkeit aus einem phrasierenden Netzwerk abstrakter Verinnerlichung erheben oder die Werke aus der ausdrucksstarken informellen Gestaltung faszinieren. Den offiziellen Kärntner Vertretern überreichte er auch jeweils eines seiner eindrucksvollen Ölgemälde.erzählt aus seiner tiefen Verbundenheit zu Friaul und als aufmerksamer Beobachter mit seinen Kunstwerken in ausgefeilter Farbtechnik von den Traditionen und Kulturgütern seiner friulanischen Heimat und drückt im düsteren Farbenspiel die Seele und morbide Vergänglichkeit der alten Bauernhäuser, Fabriksgebäude und Mühlen aus. Die aus Venetien stammende Künstlerinvermittelt mit ihren Impressionen südliches Licht aus der Lagunenstadt Venedig nach Klagenfurt.überbrachte mit einer Reihe von Erinnerungsgeschenken die Grußworte des erkranktender KünstlervereinigungZu den Kunstwerken gab es von den friulanischen Gästen auch Schätze der Kulinarik, wie, im Gegensatz zu Kärntner Reinling, und die charaktervollen Weine Friauls, präsentiert vom Weingutaus Tavagnacco, die zum Käntnerkontrastierten.Somit eine besondere künstlerisch-kulturelle Begegnungsveranstaltung mit friulanischem Flair imund innerhalb der, wonach an die veranstaltendevon allen Seiten Aufforderungen nach Fortsetzung und Nachfolge gerichtet wurden.Die Ausstellung ist noch bis 3. Mai täglich von 10 bis 13 Uhr und von Montag bis Freitag auch von 16 bis 19 Uhr zu besuchen.