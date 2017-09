Del Vede's Speakers Corner & Literaturcafe-Fest im Robert Musil Literaturmuseum

27.09.2017, 02:12 Uhr

25. Sep. 2017: Klagenfurt / Bahnhofsplatz / Robert Musil Literaturmuseumstartete am Montag, den 25. September 2017, neue Initiativen zur Belebung des Kulturbetriebes:wurde um 17:00 am Bahnhofsplatz der Speakers Corner neu gestartet plus Informationsveranstaltung im Robert Musil Literaturmuseum über die kommenden 15 Dichterbus Projekte.

Um 19:30 hörte man, in dichterischer Form und musikalisch, spätmittelalterliche Dichtung von "Oswald von Wolkenstein", unterhaltsam vorgetragen und interpretiert vonZum Abschluß des Kulturabends musizierteselbstgedichtete Lieder auf der Gitarre, Panflöte und Mundharmonika.Das fachkundige Publikum war begeistert und akklamierte den Künstlern!"Eine Wiedereröffnung des Literaturbetriebes 1977 bis 1989 - Dichter Servieren Kaffee & Schreibkunst Čez Meja"Gabi Russwurm-Biró, Monika Grill, Hilde Lorber, Ingrid Kasper, Sepp Neuschützer, Manuel Wöscher, Heide Tanzmeister, Ing. Walter Wrana, Albert Madlener ...