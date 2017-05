Eine Wallfahrt im Zeichen der Familie!

02.05.2017, 08:07 Uhr

Bei herrlichem Frühlingswetter und in entspannter Atmosphäre fand am 1. Mai 2017

erstmals eine Familienwallfahrt statt. Familienseelsorger Michael Kopp begrüßte vor der Kirche in Ebenthal ein buntes Publikum, dessen Bandbreite vom Kleinkind bis zur Oma und zum Opa reichte. Auf dem Weg nach Gurnitz gab es immer wieder Stationen mit Texten, Botschaften von Papst Franziskus und Musik von Evelyne Mitterberger und Wolfgang Unterlercher. Bei der idyllischen Kirche Gurnitz war dank vieler "guter Geister" schon alles für eine kleine Segensfeier vorbereitet. In Vertretung des Herrn Diözesanbischofs begrüßte Generalvikar Engelbert Guggenberger die TeilnehmerInnen und segnete alle Familien, die gekommen waren. Den beiden Organisationen Familienwerk und Familienverband wünschte er weiterhin viel Kraft für ihre so wichtige Arbeit. Mit einer gemeinsamen geteilten Jause und vielen Gesprächen auf dem Rückweg klang dieser stimmige "Familientag" aus, der zu einer festen Einrichtung werden soll. Kärnten ist ja reich an wunderschönen Kirchen und Wegen und … Familien.