Eröffnung Open Air Galerie IG Innenstadt Klagenfurt

21.07.2017, 17:10 Uhr

Open Air Galerie

eine Kooperation mit dem Kunstverein Kärnten und der Berufsvereinigung bildender Künstler Kärnten, in der Innenstadt Klagenfurt von der Obfrau der IG Innenstadtkaufleute, Frau Cornelia Hübner eröffnet.Mit dabei waren die ausstellenden Künstler, Mag. Melitta Moschik (Attention 2017), Markus Hanakam &Roswitha Schuller (Wappen), Eva Asaad ( Flower Birds), Wolfgang Grossl ( Lindwurm Drachenhaut), Ina Loitzl ( The Tale of the Radion), sowie Juryvorsitzende Frau Prof.Olga Butinar Ceh.Weiters anwesend Vertreter aus Politik, u. a. Hr Vize BGM Jürgen Pfeiler, GR Susi Hager, Vertreter der Sponsoren - der Generali Versicherung, Innenstadt-Kaufleute, aber auch vom Tourismusverband Hr Helmuth Micheler war bei der Eröffnung. Auch die Villacher Kirchtagslader kamen auf ein Ständchen und einen "Tusch" vorbei, auf die IG Innenstadt Kaufleute und deren Aktivitäten. Weiter ging es zu den jeweiligen Standorten der Kunstwerke wo es einiges zu besprechen gab.Die Ausstellung kann vom 21.07.2017 bis 10.09.2017 über den Köpfen der Besucher in der 10.Oktoberstraße, Karfreitstraße, Burggasse, Paradeisergasse, Pernhartgasse sowie in der Fußgängerzone (Kramergasse / Wienergasse / Alter Platz besichtigt werden. Ein großer Dank an die Sponsoren, besonders an Frau Heidi Goess-Horten, ohne Ihre großzügige Unterstützung hätte dieses Projekt wohl kaum realisiert werden können. Genießen Sie das einzigartige Ambiente bei einem Rundgang durch die Open Air Galerie (ck2017)