Extraordinäres Musikantentreffen im Cafe Benedikt﻿

20.04.2018, 19:36 Uhr

Klagenfurt 19. April 2018Extraordinäres Musikantentreffen im Cafe Benedikt, mitten im April, trafen sich spontan Musiker aus den verschiedensten Stilrichtungen im Cafe Benedikt am Benediktinerplatz in Klagenfurt um gemeinsam und zum Gaudium der zahlreichen Gäste zu musizieren.kamen die Straßenmusikanten Igor (Violine) und Ladislav (Gitarre) herbeispaziert und baten Cafe Benedikt Chef Manfred Schein ein kleines Konzert geben zu dürfen.Nachdem auch dieanwesend waren, entwickelte sich spontan ein Musikantenstammtisch, der von den Mittagsstunden bis in die Abendstunden andauerte.unterhielt die Gäste stimmlich, auf der Gitarre und mit unterhaltsamen Showprogramm - es gab genug zum Lachen, Tanzen und zum Mitsingen!