Glanzvolle Ausstellungseröffnung von Marlis Lepicnik bei GPS

13.10.2017, 21:18 Uhr

Das sozial wirkende Unternehmen stellt mit der künstlerischen Ausgestaltung der Arbeitswelt seiner Mitarbeiter den „Mensch in den Mittelpunkt von Arbeit und Kunst“ wozu nunmehr ca. 30 Werke von Marlis Lepicnik beitragen.

Mit einer exquisiten Vernissage vonfeierte diedie künstlerische Ausgestaltung der Geschäftsräume am Standort Klagenfurt.konnte dazu neben seinem Kollegenden Vorstandsvorsitzendensowie Mitarbeiter des Hauses und über 120 kunstinteressierte Gäste begrüßen. GPS hat das Gebäude in eine stilvolle Galerie verwandelt und die ca. 60 Exponate der Künstlerin mit viel Sinn für Kunst in einer gediegen ausgestatteten Werkschau präsentiert. Dazu gehörte auch eine erlesene kulinarische und musikalische Begleitung bei der Eröffnung.umrahmte den Eröffnungsabend mit virtuosen Saxophonsoli!Im Rahmen der künstlerischen Einführung wurde insbesondere aufder Ausstellung hingewiesen.Es sind zum ersten die stilisierten Darstellungen von unbeschwerten, fröhlichen Menschen in Arbeiten aus Werkserien, die am Ufer des Klopeinersees entstanden und ausgestellt waren, die denerkennen ließen. Diese bringen gleichzeitig soziale Gefüge und Konstellationen zwischenzum Ausdruck und führen so zum Titel der AusstellungEbenfalls eine größere Anzahl von Arbeiten sind deraus 2014 entnommen, die eigentlich eine Liebeserklärung an das historische Zentrum der Landeshauptstadt Klagenfurt sind. Dabei handelt es sich vielfach um Darstellungen derim Stadtzentrum um den Alten Platz. Damit umspannen diese Arbeiten auch die Räume und Menschen zwischen Objekt und Spiegelbild und entfalten damit einenaus dem sich dem Betrachter „Einsichten“ – auch über Gegenwart und Vergangenheit hinaus – erschließen.Entsprechend demist ein weiterer Teil der Ausstellunggewidmet. Hier stellt die Künstlerin nun ihren Fokus scharf auf das Individuum Mensch in seiner Nacktheit und Verletzlichkeit. Die Arbeiten reichen von mit wenigen Strichen vom lebenden Modell aufs Papier geworfenen Zeichnungen bis zu abstrahierten und stilisierten Ausarbeitungen.Alsauf die Teilnahme an einer Gemeinschaftsausstellung am 26. Oktober in Köln präsentiert die Künstlerin schließlich schon fünf Werke der hierfür geschaffenendie daher nur bis 18.10. zu sehen sind. Auch hier werden bekannte Bauwerke im Spiegel von Glasfassaden dargestellt und damit die dazwischenliegenden Räume in das Bild integriert. Das Spiegelbild des Kölner Doms in der Glasfassade des Hauptbahnhofes lässt den Betrachter eigene Bilder im Kopf entwickeln und löst individuelle Emotionen über Domplatte und Bahnhofvorplatz aus.Marlis LEPICNIK hat verschiedene Werkserien bei zahlreichen Ausstellungen in Klagenfurt, Bleiburg, Keutschach, St. Kanzian, in Friaul und in Deutschland präsentiert und hierbei immer wieder ihre Arbeiten auf Locations im öffentlichen Raum (Skybox/Pyramidenkogel-Aussichtsturm, Flughafen Klagenfurt, Seepromenade Klopeinersee) abgestimmt. So entstanden in den letzten Jahren neben zahlreichen Aktdarstellungen in verschiedenen Techniken an die 20 Werkserien zu konkreten Themen oder zu den in Public-locations ruhenden Bezügen.Kontakt: lepicnik.m@gmail.com; Tel.: 00436503992674;