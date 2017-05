Gothic Weekend Kärnten

bySCHATTENWELT & ASMALIAHallo an alle Besucher von Nah und Fern zum ersten Gothic Weekend in Klagenfurt.Anstatt am Wave Gothic Treffen veranstaltet Schattenwelt.at und Asmalia dieses Jahr mit Unterstützung von Electronic Fallout, einen Asmalia Gothic-Shop im VolXhaus - Klagenfurt

FREITAG : 2.Juni von 15 Uhr bis 19 UuhrSAMSTAG: 3. Juni von 13 Uhr bis 18 Uhr::: KORSETTS ::: GOTHIC Kleidung für Frauen & Männer ::: ACCESSOIRES ::: FETISH-OUTFITS ::: SCHMUCK :::und einiges mehr erwarten Euch am Beginn des Pfingst-wochenendes ;-)Und nicht nur das: Ihr selbst könnt bestimmen, welche Sachen wir im besonderen mitnehmen sollen.Außerdem gibt es eine gratis ABSINTH-Verkostung für alle Besucher und ermäßigten Eintritt für die Electronic Fallout Party Samstag Nacht!