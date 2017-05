Gusto auf das World Body Painting Festival 2017

14.05.2017, 17:13 Uhr

lud zum bunten Kinderfest mit unterhaltsamen Rahmenprogramm.Die Stadt wurde ja schon vor rund einem Monat mit bunten Papageien geschmückt und passend dazu erschufaus/aneinen wunderschönen Papagei/Ara. vor der Pestsäule am Alten Platz in Klagenfurt - und zahlreiche Besucher bestaunten das Kunstwerk."Wir freuen uns schon auf das World Body Painting Festival 2017 in Klagenfurt" hörte man ringsum in der Menge.