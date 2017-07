HAM: Benefiz Sommerfest mit live Musik von Beppo & Friends

23.07.2017, 13:37 Uhr

Das HAM, Haus am Markt am Benediktinerplatz, veranstaltete ein Benefiz-Sommerfest mit live Musik von Beppo & Friends unter dem Motto "Havanna / Cuba".Der Erlös der Spenden kommt der Aktion "Nachbar in Not - Hilfe für Afrika" zugute.