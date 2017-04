Mother’s Cake live in der Mammut Bar in Klagenfurt

24.04.2017, 23:14 Uhr

Psychedelisch, progressiv, düster und absolut tanzbar und funky ist Sound des Trios (Yves, Benni und Jan) und genau wegen dieser Energie ihrer Shows kamen zahlreiche Fans in die Mammut-Bar auf dem Messegelände in Klagenfurt.(Philipp Lippitz) feierte vor mehr als vollem Haus mit den Musikern, Fans und Gästen, darunter Gastro Legende Gerhard Lippitz, Ex Wirtin Sandra Pinter und Marie-Luise Spieler (Coke&Monster) teilweise, bei bester Party Stimmung, bis in die frühen Morgenstunden.Mother's Cake - The Killer: