Super Partystimmung bei der Eröffnung der Ausstellung von Johann Holzfeind-Wieltschnig

10.09.2018, 15:55 Uhr

, Stammgäste und Kunstinteressierte kamen zur Eröffnung der Ausstellungin das Altstadt-Beisl in der Lidmanskygasse 3 in Klagenfurt.eröffnete gemeinsam mitdie Ausstellung und gratulierte dem Künstler zu seinen Werken.spielte & sang zur Freude der aktiv mitsingenden und tanzenden Gäste von den Mittagsstunden bis in die späteren Abendstunden Evergreens und Schlager und sorgte für die fröhliche Partystimmung unter den Gästen - auchgriff mehrmals zur Freude der Gäste zum Mikrofon und sang Lieder zum Mitsingenverwöhnte und überraschte die Gäste mit einem 1A Buffet.