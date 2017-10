Vernissage Karin Herzele "Hier und Jetzt" in der kleinen Galerie im Künstlerhaus

20.10.2017, 01:01 Uhr

„Meine Malerei zählt zu jener Gattung der bildenden Kunst, für die es notwendig erscheint, sich die Zeit zum Betrachten zu nehmen. Wie wirken die Farben, die Bildkomposition, der malerische Gestus, welchen Raum nimmt sich das Bild, welche Assoziationen kommen, wie fühlt es sich an? Es geht nicht um das Herauslesen von Inhalten, Informationen oder Botschaften, sondern um das Hineinsehen!“

* Geboren in Aich bei Velden, Kärnten.* 1986-1992 Studium der Geschichte und Germanistik an der Universität Klagenfurt.* 1995-1998 Studium der Malerei und Kunstpädagogik an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, Meisterklasse Prof. Markus Prachensky.* Seit 2002 Mitglied im Kunstverein Kärnten.* Lebt und arbeitet in Kärnten.