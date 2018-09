15.09.2018, 15:41 Uhr

Beim Treffen des Österreichischen Versuchssenderverbandes am Samstag, dem 20. September, in Diex „funkt“ es zwischen Funkamateuren.

Über 70 Morsetasten

DIEX. Funker pilgern am, dem, in den Sonnenort Diex. Beim „Messnerwirt“ veranstaltet die Ortsstelle Völkermarkt des ÖVSV (Österreichischer Versuchssenderverband) ein Funkamateur-Treffen.Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Ausstellung von über siebzig verschiedenen, teilweise historischen Morsetasten. Diese stammen aus der Sammlung von Anton Schischnegg aus Pörtschach. Die Funker können sich auch in einem Wettbewerb messen. Dabei geht es darum, mit dem linken Fuß auf einer großen Holztaste zu morsen. Der Sieger erhält ein Diplom. Das Treffen beginnt um