Auf die Bewohner abgestimmt

20.09.2018, 04:00 Uhr

Autark eröffnet eine bedarfsorientierte Wohneinrichtung für neun Menschen.

An die Biographie angepasst

UN-konform

FESCHNIG (chl). Die gemeinnützige Soziale Dienstleistungs-GmbH "Autark" eröffnet am Freitag offiziell das Projekt "Bedarfsorientierte Wohnbegleitung Klagenfurt", das bereits im Dezember 2017 startete. Das Wohnprojekt im Stadtteil Feschnig bietet neun Bewohnenden die Möglichkeit einer weitestgehend selbstbestimmten Lebensführung und Weiterentwicklung. "Die Bewohnerinnen und Bewohner werden dort durch ein multiprofessionelles Team begleitet. Die Assistenzleistungen sind individuell und bedarfsorientiert auf die Bedürfnisse der einzelnen Bewohner abgestimmt und zielorientiert vereinbart", erklärt Autark-Sprecher Bernhard Wappis.Die Bedürfnisse der Bewohner werden unter Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen und mit Blick auf die persönliche Biographie eruiert. Die neun Autark-Schützlinge gehen einem geregelten Tagesablauf nach und befinden sich in einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis.Die für Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen angebotenen Dienstleistungen orientieren sich an den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention."Die in dieser Wohneinrichtung betreuten Menschen benötigen im Alltag nur einen geringen bzw. punktuellen Assistenzbedarf. Dadurch ist eine durchgehende Assistenz nicht notwendig. Ein normalisiertes Wohnen erhöht die Lebensqualität und folgt demnach den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention", erklärt Wappis.Die bedarfsorientierte Wohnbegleitung in Feschnig besteht aus drei Wohneinheiten, die in eine Wohnanlage integriert sind. Jede Wohnung besteht aus drei Einzelzimmern, einer großzügig gestalteten Wohnküche, einem Gemeinschaftsbad und einer Gemeinschaftstoilette. Zusätzlich verfügt jede Wohneinheit über eine Terrasse und einen Garten. Infos über Autark: www.autark.co.at.