Auf nach München zum Oktoberfest!

15.09.2018, 16:24 Uhr

Das „Hofbräu zum Lindwurm“ und WOCHE-Regionaut Rudolf Flatschacher organisieren am Mittwoch, dem 26. September, einen Tagesausflug zum Münchner Oktoberfest.

Oktoberbier & Weißwürste

KLAGENFURT. Sobald das Kommando „O'zapft is'“ ertönt ist, werden auch Klagenfurter auf der Münchner Wies'n dabei sein. Das „Hofbräu zum Lindwurm“ und WOCHE-Regionaut Rudolf Flatschacher organisieren am Mittwoch, dem 26. Oktober, einen Tagesausflug zum Oktoberfest in München. Abfahrt ist um 7 Uhr auf dem Hauptbahnhof in Klagenfurt.Um 12 Uhr sind im Hofbräu-Zelt Tische reserviert, wo sich die Kärntner Delegation Oktoberbier und Weißwürste schmecken lassen. Informationen und Reservierungen unter 0676/33 30 222 (Michael Jammer).