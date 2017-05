Charity und Info von "Herz & Hand Austria" am Benediktinermarkt

05.05.2017, 14:03 Uhr

unter der Leitung vonund den vielen Funktionären und Funktionärinnen einmal mehr der Öffentlichkeit vor. "Herz & Hand Austria" kümmert sich ganzjährig um viele Bedürfnisse von beeinträchtigten/ behinderten Mitmenschen.Neben den umfangreichen Informationen konnte jeder Besucher mit Kauf von unterstützenden Losen an einem sehr attraktiven Gewinnspiel teilnehmen, unzählige wertvolle Preise warteten auf die glücklichen Gewinner.Die Hauptpreise, ein, gesponsert von der, tolle Geschenkskörbe ( vom Bürgermeister von Maria Rain,undin Reßnig ) weckten natürlich das Interesse der zahlreichen Besucher, bereits am Vormittag waren alle Lose ausverkauft und am Abend konnten diese schönen Preise bei der geselligen Vernissageimeröffnet vom Marktdirektor der Stadt Klagenfurt,, den glücklichen Gewinnern übergeben werden. Mit großer Freude und "fast sprachlos über das Glückslos" übernahmaus Klagenfurt das Fahrrad, alle anwesenden spendeten großen Applaus für die gelungene Charityveranstaltung.

Weitere Infos unter www.herz-und-hand-austria.at

Bitte beachten Sie auch den Beitrag "Vernissage Farbpoesie" über die Vernissage von Alexander Lesjak im "Cafe Benedikt" - Danke