CHL sah las und hörte

26.04.2017, 00:30 Uhr

Woche Kärnten, Ausgabe Nr. 17, 26. 4. 2017

„… Die schönsten Dokumentationen aus 25 Jahren“: 16 (zum Teil preisgekrönte) ORF-Universum-Folgen auf 4 DVDs im supergünstigen Jubiläumsangebot. (4 DVDs, Studio Hamburg)„…Wanderungen“: 50 (rund 2-stündige) Touren (Wanderungen und Spaziergänge) plus Kunst und Kultur des Kärntner Seentales – des Jauntals. Von Tatjana Gregoritsch (Text) und Gustl Kreuzberger (Fotos). (Styria)

„Die letzten Tage der Nacht“: New York 1888, Thomas Edison, George Westinghouse, Nicola Tesla und die Glühbirne – verdichtet zu einem auf Tatsachen beruhenden Roman rund ums Patent. (Eichborn)„The Ballads V“: Stehen ihm gut, die ruhigeren Songs. Außergewöhnlich gut im Duett mit Bonnie Tyler! Bongiovi schau uma übern großen Teich nach Bochum – so geht Rockballade! (Steamhammer/SPV)„Söhne Mannheims‘“ sechstes Album in 20 Jahren und quasi der Welcome-Back-Xavier-Naidoo-Longplayer. Weitaus Mann-licher als bisher und das erste, bei dem ich nicht nach ein paar Takten schon den Stop-Klick drückte. (Söhne Mannheims GmbH/Tonpool)„Automaton“: Ohje, da beschädigt wieder einmal einer seine eigenen, einst sehr großen hinterlassenen musikalischen Footsteps, diesmal in Sachen Acid Jazz. Dachte ich und wurde eines Besseren belehrt... (Virgin)