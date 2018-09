CHL sah, las und hörte

12.09.2018, 02:00 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 37, 12. 9. 2018

Der 90-jährige Eigenbrötler, Freigeist und Philosoph im amerikanischen Nirgendwo wird sich seiner Vergänglichkeit bewusst. Herrlich! (Alamode)"Muris Weg": Katze Muri flüchtet 1992 aus Sarajevo und reist durch Österreich bis Schweden, um herauszufinden, ob der Mensch ein Ziel haben muss. Philosophisch. (Drava)"... Die Entwicklung der ,Fremdenpflege' in Kärnten" von Werner Koroschitz (Hg.): Begleitband zur Ausstellung im Museum der Stadt Villach über 150 Jahre Fremdenverkehr. (Heyn)

"Gestern war gestern": Alkbottle-Gitarrist mit erstem Solo-Album. Austropop im besten Sinne: rockige Songs, Dialekttexte mit Tiefgang und aus dem Leben, und das alles feinst arrangiert und produziert. (Preiser Records)"Breinsländ": Aus des Bassisten Breinschmids überbordender und grenzenloser Kreativ- und Stilkiste; 23 Weltmusikstücke mit verschiedenen Ensembles und solo auf 2 CDs. Eine Welt (-klasse) für sich! (Brein Music/Preiser Records)"Parasol Peak": Eigentlich ein Soundtrack, entstanden bei einer Berg-Expedition, während der der Tiroler Hang-Meister mit seinen Mitmusikern und -wanderern an verschiedenen Stationen neue Stücke einspielte. Funktioniert mit und ohne Film. (One Little Indian Records)