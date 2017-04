cookingCatrin: Muttertag für rockige Mamas

29.04.2017, 10:00 Uhr

Foodbloggerin cookingCatrin zeigt coole Deko für den Muttertag.

Mama, du rockst!

Muttertag in Pastelltönen war gestern, wenn es nach Foodbloggerin cookingCatrin und Isabella Floristik geht. Die "Style-Schwestern" zeigen, wie der Muttertagstisch heuer aussieht.Langeweile war gestern. Rockig - so lautet das heurige Muttertags-Motto. Pink und wild darf es auf der Kaffeetafel zugehen, die Mama an diesem besonderen Tag überraschen soll. Kontraste in Schwarz mit großen, rosafarbenen Blüten bilden die Basis des Tisches. Kaffee und Kuchen werden in schlichtem, lässig-schwarzem Geschirr serviert. Kleine Töpfe werden als Schalen, aber auch als Vasen für Blumen-Arrangements verwendet. Pinke Blüten in unterschiedlichen Nuancen dominieren, die Blüte der Saison - die Pfingstrose - erstrahlt in ihrem vollen Glanz und wird zum Highlight auf dem Kaffeetisch.

Kaffee und Kuchen

Tipp: Die großen Sträuße sehen nicht nur toll mitten auf dem Tisch aus, sondern sind auch schöne Geschenkideen für Mama und Oma.Als Alternative zu farblich passenden Vasen werden dieses Mal Glasflaschen verwendet, die zuvor mit schwarzem Stoff und pinkem Band umwickelt werden. Aber auch zuckersüße Cupcake-Förmchen und lässige Kochlöffel-Behälter dienen als "Blumen-Vasen" und machen sich auf dem Tisch toll.Damit sich Mama richtig freut, werden auf dem blumigen, rockigen Tisch feiner Kaffee mit herrlichem Schaum aus dem Milchschäumer und verschiedene, süße Köstlichkeiten serviert. Ob Erdbeerknödel, ein Erdbeer-Cheesecake, ein saftiger Schokoladenkuchen mit Herz oder Schokoladentorten - Beeren und Schokolade dominieren die Gerichte und werden Mama ins Schwärmen bringen.

Erdbeerknödel mit Vollkornbröseln Zutaten (für 8 bis 10 Knödel):

>> 8-10 Erdbeeren

>> 275 g Topfen

>> 130 g Mehl

>> 50 g Butter

>> 1 Ei

>> 150 g Vollkornbrösel

>> 2 EL Butter

>> 1/4 TL Zimt

>> 2 EL Zucker

>> Staubzucker



Zubereitung:

Erdbeeren waschen und putzen. Topfen mit zimmerwarmer Butter, Ei und Mehl verkneten, 30 Minuten kühl stellen. Teig ausrollen, Kreise ausstechen. Je eine Erdbeere im Teig einschlagen, Teig zu Knödeln formen. Butter schmelzen, Brösel mit Zucker und Zimt in die Pfanne geben, kurz anrösten. Knödel für 10 Minuten köcheln lassen bis sie oben schwimmen. Knödel in den Bröseln wenden und mit Staubzucker garniert servieren.



Weitere Rezept- und Deko-Ideen für den Muttertag gibt es auf www.cookingcatrin.at sowie hier!