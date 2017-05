cookingCatrin: Oh, du schöne Spargelzeit!

14.05.2017, 09:30 Uhr

Schmackhafte Rezepte für die Spargelsaison zeigt Foodbloggerin cookingCatrin.

Spargel-Erdbeer-Salat Zutaten (4 Portionen):

>> 1 Bund bunter Spargel (grün und/oder violett, entspricht 500 g)

>> 3 EL Olivenöl

>> 1 gestrichener TL Staubzucker

>> 125 g Vogerlsalat

>> 50 g Rucola

>> 1/2 Bund Petersilie

>> 1 Pkg. Croutons (Zwiebel/Knoblauch)

>> 150 g Erdbeeren



Für das Dressing:

>> 10 EL Olivenöl

>> 10 EL 7-Kräuter-Essig

>> Kräutersalz & Pfeffer



Zubereitung:

Den Spargel putzen, dafür die holzigen Enden entfernen. Grüner oder violetter Spargel muss nicht geschält werden. Den Spargel in mundgerechte Stücke schneiden. Drei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, den Spargel hinzufügen und mit etwas Staubzucker karamellisieren. Auf geringer Hitze einige Minuten dünsten. Dazwischen immer wieder schwenken.

Den Salat und den Rucola waschen und trocken schleudern, in eine Schüssel geben. Die Petersilie waschen, Blätter abzupfen, anschließend fein hacken und zum Salat geben. Die Croutons in etwas Olivenöl anrösten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Den Salat mit Olivenöl und Kräuteressig sowie mit Salz und Pfeffer marinieren.

Den Salat auf Tellern verteilen, den kurz gebratenen Spargel hinzufügen und mit halbierten, gewaschenen Erdbeeren sowie den Croutons servieren.

Von Mitte April bis zum 24. Juni dauert offiziell die Spargelsaison. Darauf freut man sich das ganze Jahr. Foodbloggerin cookingCatrin hat nicht nur feine Spargel-Rezepte kreiert, sondern war am Lavanttaler Spargelhof Sternath zu Gast, um das Kaisergemüse selbst zu ernten.

Spargelcremesuppe Zutaten (4 Portionen):

>> 1 Bund weißer Spargel

>> 2 Schalotten

>> Olivenöl

>> 800 ml Gemüsesuppe

>> 3 EL Olivenöl

>> 50 g Croutons (natur)

>> 100 ml Schlagobers

>> Salz & Pfeffer

>> 1 Prise Muskatnuss



Zubereitung:

Spargel schälen, Enden abschneiden, in Stück schneiden. Einige Spargel-Spitzen beiseite legen. Schalotten schälen, hacken. Olivenöl erhitzen, Schalotten und Spargel glasig dünsten. Mit Gemüsesuppe aufgießen. 15 bis 18 Minuten köcheln lassen. Drei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Spargel-Spitzen darin schwenken. Salzen, pfeffern, aus der Pfanne nehmen, beiseite stellen. Croutons in Olivenöl rösten. Suppe pürieren, Schlagobers hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.



