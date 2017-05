cookingCatrin: Zuckersüße Rezepte zum Muttertag

07.05.2017, 09:00 Uhr

Foodbloggerin cookingCatrin zeigt zuckersüße Rezepte für den Muttertag.

Brownie-Törtchen mit Liebe Zutaten:

>> 300 g Schokolade

>> 250 g Butter

>> 225 g Zucker

>> 5 Eier

>> 180 g Mehl

>> 1/2 Pkg. Backpulver



Für die Creme:

>> 250 g Himbeeren

>> 3 EL Zucker

>> 400 g Mascarpone



Zubereitung:

Die Schokolade zusammen mit der Butter schmelzen. Die eier mit dem Zucker in eine Schüssel geben und einige Minuten mit einer Küchenmaschine oder dem Mixer aufschlagen bis sich die Creme verdreifacht und eine cremig-dickliche Konsistenz hat. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und unterrühren. Die geschmolzene Schokolade-Butter-Mischung unterrühren. Die Brownie-Masse auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und 30 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze backen. Die Brownies auskühlen lassen und mit einem Herz-Ausstecher Herzen in Wunschgröße ausstechen.



Für die Creme einige Himbeeren zum Garnieren beiseite legen. Die restlichen Himbeeren fein pürieren. Die Mascarpone mit dem Himbeerpüree und mit Zucker glatt rühren. In einen Spritzsack füllen. Die Herzen mit Creme-Tupfen verzieren, wiederholen und die obere Brownie-Schicht nochmals verzieren. Mit Blüten, Schokolade-Herzen und frischen Himbeeren garnieren.



Tipp: Aus der restlichen Brownie-Masse Cake-Pops machen!

Am 14. Mai ist Muttertag. Ein Tag, an dem wir unsere Mamas so richtig verwöhnen möchten. Wie geht das besser als mit einem selbst gebackenen Kuchen? Foodbloggerin cookingCatrin zeigt ihre liebsten Rezepte für den Muttertag.

Muttertags-Charlotte Zutaten:

>> 1 Marillenroulade

>> 125 g Erdbeeren

>> 480 g Mehlspeistopfen

>> 100 g Staubzucker

>> Mark einer Vanilleschote

>> Saft einer halben Zitrone

>> 2 Pkg. Gelatine

>> Staubzucker

>> Erdbeeren



Zubereitung:

Roulade in Stücke schneiden. Eine Schüssel (ca. 20 cm Durchmesser) damit auslegen. Die restlichen Stücke zur Seite stellen. Die Erdbeeren waschen, putzen und in Stücke schneiden. Zusammen mit Topfen, Zucker, Vanille und Zitronensaft verrühren. Gelatine unter die Creme heben. Die Creme in die mit Kuchen ausgelegte Schüssel geben. Mit den restlichen Roulade-Stücken bedecken. Mit einem Teller beschweren und für sechs Stunden kalt stellen.Aus der Form stürzen, mit Erdbeer-Hälften und Staubzucker garniert servieren.



Weitere Rezept-Ideen für den Muttertag gibt es auf www.cookingcatrin.at sowie hier!