Darauf weisen die "Danke" Plakate in Klagenfurt hin!

08.05.2017, 10:59 Uhr

Bürgermeister Marie Luise Matthiaschitz und Wolfgang Germ enthüllten heute den Grund für die Danke-Plakate in Klagenfurt

KLAGENFURT (stp). Die zahlreichen Plakate mit der Aufschrift "Danke" hatten die Klagenfurter Bevölkerung in den letzten Wochen ins Grübeln gebracht. Nun wurde enthüllt, worum es sich dabei handelt."Danke, dass du die Stadt sauber hältst", heißt es nun auf den neuen Plakaten, die noch heute ausgetauscht werden sollen."Es stört mich sehr, wenn Müll dort liegt, wo er nicht hingehört. Eine saubere Stadt ist uns wichtig. Daher haben wir uns entschieden, eine Bewusstseinskampagne zu machen", erklärt Marie Luise Matthiaschitz bei einer Pressekonferenz heute Vormittag.

"Bewusstsein schärfen"

Ein positiver Wink, aber gleichzeitg auch ein Appell an die Bevölkerung, wie der zuständige Referent Wolfgang Germ anmerkt: "Wir wollen niemanden bevormunden oder belehren. Daher gehe wir diesen positiven Weg. Damit wollen wir das Bewusstsein schärfen. Die Bevölkerung wünscht sich ja selbst eine lebenswerte, sicher und auch saubere Stadt."Im Rahmen der Kampagne soll es auch eine Zusammenarbeit mit dem AMS Klagenfurt geben. "Menschen im Alter über 50 sollen zugunsten der Sauberkeit in der Stadt unterstützend eingreifen", so Matthiaschitz.Gekostet hat die Kampagne etwa 80.000 Euro. Ab morgen werden die "Danke"-Plakate mit der Auflösung hängen. "Uns ist wichtig, dass wir ins eigene Unternehmen investiert haben. Die Plakatierung wurde ja von den Stadtwerken übernommen", so Germ. Die Plakate sollen den gesamten Sommer hängen bleiben.