Die Klagenfurter Ampeln lassen es oft krachen

Eine optimierte Ampelschaltung könnte viele brenzlige Situationen auf den Straßen Klagenfurts entschärfen – das ergibt eine Umfrage unter den Taxifahrern, die von Berufswegen die Problempunkte kennen.

KLAGENFURT (vep). Gerade wird seitens der Politik an einer Entschärfung der Kreuzung Siebenhügelstraße/Troyerstraße gearbeitet. Doch zahlreiche andere Verkehrspunkte in Klagenfurt bergen ein hohes Unfallrisiko. An was das genau liegt, wissen vor allem jene, die von Berufs wegen täglich auf den Klagenfurter Straßen unterwegs sind: die Taxifahrer. Die Obleute der beiden größten Funktaxivereine, René Offermann von Taxi 31 111 sowie Antje Rehm von Taxi 2711 haben ihre Kollegen befragt und so gleich 18 brenzlige Kreuzungen entdeckt (siehe Factbox).

Ampelschaltung und Schilder



Abbiege-Pfeile irritieren



Rasende Radfahrer

Gefährliche Kreuzungen in Klagenfurt

Rund ums Klinikum Klagenfurt:

In der Völkermarkterstraße:

In der Innenstadt:

In Viktring:

In Waidmannsdorf:

In der Nacht komme es zu unzähligen gefährlichen Situationen. "Würde man an stark frequentierten Straßen die Ampelanlage eingeschalten lassen, könnte die Situation sofort verbessert werden", sagt Offermann. Vor allem die gesamte Bahnhofstraße hinunter sei ein Anziehungspunkt für Unfälle. "Die Autofahrer rasen runter, die anderen missachten den Nachrang aus den Seitenstraßen", sagt Offermann. Auch am Kardinalplatz würde häufig der Nachrang missachtet gegenüber jenen, die in der Burggasse fahren. Offermann glaubt, dass dies oft gar nicht mutwillig geschieht, sondern aufgrund schlecht erkennbarer Hinweisschilder zustande kommt. "Ist die Ampelanlage aus, muss man sich an der Beschilderung orientieren. Und diese sind oft schlecht erkennbar", sagt Offermann.Auch am Tag gebe es viele gefährliche Punkte, die durch das Missachten des Vorrangs zustande kommen. Der Schlimmste, so Offermann: "Im Zehn-Minuten-Takt kommt es vor dem Piccolo, Krassnigstraße Ecke Dr. Franz Palla Gasse, zu Beinahe-Unfällen. Wenn wir dort Kaffee trinken, beobachten wir das ständig."Ein weiteres Problem seien die fixen Abbiegepfeile. Taxi-2711-Obfrau Antje Rehm zeigt auf: "An einigen Kreuzungen stehen die Autofahrer durch eine zu kurze Rotphase des Gegenverkehrs dann mitten in der Kreuzung." Konkret geschehe das ständig vor den City Arkaden, in der St. Ruprechter Straße/Viktringer Ring sowie in der Rosentaler Straße/Florian-Gröger-Straße. "Bei Pfeilen nach Bedarf gibt es keine Probleme", so Rehm.Ein weiteres Problem am Tag, das allerdings mit der Disziplin der Klagenfurter zu tun hat, ortet Rehm bei der Disziplinlosigkeit der Radfahrer. "Wir haben pro Tag – und das ist nicht übertrieben – knapp 100 brenzlige Situationen, weil Radfahrer vor den Zebrastreifen nicht absteigen, sondern einfach drüberschießen." Der Zebrastreifen in der Theatergasse vor dem Augustin sei besonders schlimm, auch jener vor dem Kolpingheim in der Völkermarkter Straße. "Und besonders heikel ist der Zebrastreifen am Viktringer Ring zwischen Polizei und Mohorjeva-Buchhandlung", seufzt Rehm. Das Problem: "Sie bewegen sich wie Fußgänger und wechseln oft unvermittelt vom Gehsteig auf die Straße. Erst vor kurzem ist mir dadurch vor dem Oskar ein Radfahrer vors Auto gefahren, das war extrem knapp."Krassnigstraße/PischeldorferstraßeKrassnigstraße/Dr. Franz-Palla-GasseFeldkirchnerstraße/Grete-Bittner-StraßeKreuzung Sankt Jakober Straße (bei Obi)Kreuzung Heinrich Harrer Straße (bei Rutar)Kreuzung Schachterlweg (bei XXXLutz)8.-Mai-Straße/AdlergasseDie gesamte BahnhofstraßeSiriusstraße/RudolfsbahngürtelSt. Ruprechter Straße/Viktringer RingBurggasse/KardinalplatzDr.-Hermann-Gasse/PernhartgasseGabelsbergerstraße/FromillerstraßeSt. Veiter Straße - Kreuzung City ArkadenRosentaler Straße/Keutschacher StraßeRosentaler Straße/Florian Gröger StraßeTroyerstraße/GinzkeygasseSiebenhügelstraße/Waidmannsdorfer Straße