Die Klagenfurter Bäder sind bereit für die Saison

26.04.2017, 17:00 Uhr

3,5 Millionen Euro wurden investiert. In der Ostbucht und im Maiernigg geht es mit 29. April los. Das Bad Loretto startet Ende Mai.

KLAGENFURT (stp). Die Investitionen von über 3,5 Millionen Euro in die Klagenfurter Strandbäder sollen ab 29. April die Qualität für die Besucher steigern. Allein im Strandbad in der Ostbucht flossen 2,7 Millionen Euro in die Errichtung des neuen Kabinentraktes (200 neue Kabinen) inklusive 400 zusätzlicher Kästchen. STW-Bäderchef Gerald Knes weist auf die Wichtigkeit der Investitionen hin: "Das Strandbad-Gebäude war bereits in die Jahre gekommen und ist teilweise im Untergrund versunken. Es hätte sein können, dass es in den nächsten Jahren den gesamten Badebetrieb gefährdet hätte."

Alles neu im "Loretto"

Im Strandbad Loretto wäre die allgemeine Qualität nicht mehr gegeben gewesen. Deshalb wurden 450.000 Euro in die Erneuerung der 40 Jahre alten Anlage investiert. Ein umfassendes Sportangebot mit Stand-up-Paddling, Tauchen und Kajaks soll noch mehr Besucher anlocken. Mit Martin Jernej gibt es auch eine Veränderung in der Gastronomie. "Uns war wichtig, dass wir auch hier die Qualität steigern. Die gesamten Änderungen sind eine Bereicherung für Familien und Jugendliche", so Knes.Begonnen wird in der Ostbucht unabhängig von den Witterungsverhältnissen am 29. April. "Die letzten Arbeiten laufen mit Vollgas. Es wird bis zur Eröffnung gearbeitet. Am Samstag ist dann aber voraussichtlich alles fertig", ist Knes zuversichtlich. Im Strandbad Maiernigg ist man ebenfalls ab 29. April bereit für die Schwimm-Saison. Je nach Wetterlage könnte der richtige Start jedoch etwas verschoben werden. Im Strandbad Loretto laufen die Arbeiten noch bis Ende Mai. "Es wird am 27. Mai eröffnet. Wir sind sehr zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird", so der Bäderchef.