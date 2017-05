Die Möglichkeit des Recyclings

04.05.2017, 08:57 Uhr

Die Entsorger A.S.T. Bauschuttverwertung und Wolfgang Zangl zeigen Wege der Müllverwertung.

Deponierung

Die A.S.T. Bauschuttverwertung ist spezialisiert auf das Recycling und Deponieren von verschiedenen Materialien. Das Unternehmen betreibt eine Baurestmassendeponie sowie eine Bauschuttrecyclinganlage am Standort in Hörtendorf.Materialien, wie Beton, Asphalt und Ziegel werden aufbereitet und hochwertige Recycling-Stoffe werden dadurch produziert. "Unser zweites Standbein ist die Baurestmassendeponie, wo Materialien sicher deponiert werden können", informiert Constance Mochar von der A.S.T. Viele mineralischen Abfälle seien nicht recyclebar und müssen daher ordnungsgemäß deponiert werden. "Dazu ist ein hoher Stand von technischen Maßnahmen erforderlich, und dadurch können wir sicherstellen, dass es zu keinen Problemen kommen kann", sagt Mochar. Das Unternehmen habe keine Logistik und sei daher ein reiner Anlagenbetreiber. Die A.S.T stehe für jeden zu Verfügung und jeder könne bei ihnen anliefern.

Recycling-Strom

Zangl – Nahentsorger

Selbstständige Verarbeitung

"Die Anlieferung erfolgt normalerweise über die klassischen Entsorger, aber Private können auch selbst anliefern", informiert Mochar. Das Ziel des Unternehmens sei so viel Material wie möglich in den Recycling-Strom zu bringen und Material zurück in den Kreislauf zu führen. Deshalb spiele die Umwelt für das Unternehmen eine wichtige Rolle. Es sei, laut Mochar, notwendig, dass es eine flächendeckende Möglichkeit zur Deponierung gebe. "Dadurch können Transportwege eingespart werden und so kann auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden", sagt Mochar.Wolfgang Zangl hat eine breitgestreute Palette an Dienstleistungen. Der Ursprung des Unternehmens liege im Entsorgungswesen. "Wir sind ein Nahentsorger und kurze Wege sind uns sehr wichtig", erklärt Zangl. Das Unternehmen habe eine eigene Sortierungsanalge und bediene viele Bereiche, wie die Containerbereitstellung oder Sand- und Schotter-Zustellung. Wolfang Zangl biete auch Transporte und Entrümpelungen an. "Für Betriebe und Industrie machen wir Sperrmüllsammlungen", sagt Zangl.Das Unternehmen stehe für Private, Firmen und Gemeinden zur Verfügung, mache aber keine kommunale Sammlung, sondern Gewerbesammlungen. "Unser Ziel ist es, so viel wie möglich selbstständig zu verarbeiten und die kürzesten Wege zu nehmen", sagt Zangl. Das Unternehmen wolle weiterverwerten und nicht deponieren. Der Umweltgedanke sei Wolfang Zangl sehr wichtig. Mit Ressourcen müsse, laut Zangl, besser umgegangen werden und noch weitere Verbesserungen getroffen werden.