Die "Neuen" im Kärntner Landtag

28.04.2018, 02:00 Uhr

Die WOCHE stellt die neuen Klagenfurter im Landtag und Bundesrat vor: Ruth Feistritzer, Stefan Sandrieser und Gerhard Leitner.

Stefan Sandrieser

KLAGENFURT (vep). Unter den neuen Landtagsabgeordneten findet man auch zwei Vertreter aus dem Bezirk Klagenfurt.Als SPÖ-Bildungssprecher im Kärntner Landtag ist dem Viktringer Stefan Sandrieser die positive Auseinandersetzung mit den schulischen Herausforderungen primäres Anliegen. "Wichtigstes Ziel wird hier der unbedingt notwendige Schulterschluss zwischen Elternhaus und Schule im Sinne einer bestmöglichen Förderung unserer Kinder und Jugendlichen sein – vor allem im Bereich des Erwerbes sozialer Kompetenzen, der Förderung von Talenten und dem Wecken von Lust, sich mit den gesellschaftlich wichtigen Themen auseinanderzusetzen", sagt der 51-jährige Hauptschullehrer, Personalvertreter und Gewerkschafter.Für seine Heimatstadt Klagenfurt möchte Sandrieser, der im Landtag neben Bildung auch für den Öffentlichen Dienst zuständig sein wird, vor allem Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche forcieren, wie die Gründung eines Kindermuseums zum "Mitmachen", das sich mit den heute wichtigen Bereichen Technik, Forschung, Digitalisierung etc. beschäftigt. Weitere Anliegen: "Die Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen zu intensivieren sowie die Beteiligung von Bürgern an politischen Entscheidungsprozessen zu forcieren." Privat trifft man den dreifachen Familienvater oft beim Sport, aber auch Kulinarik, Reisen und allen voran die Familie stehen bei ihm in der Freizeit ganz oben.

Ruth Feistritzer

Bundesrat: Gerhard Leitner

Auf die ehemalige SPÖ-Stadträtin Ruth Feistritzer warten im Landtag nun neue Aufgaben: "Ich bin jetzt nicht mehr ausführendes Organ, sondern kann die Rahmenbedingungen mitgestalten. Im Mittelpunkt steht für mich stets der Mensch." Rasch will sie sich nun fachlich in ihre Ausschüsse einarbeiten: Sport, Kunst, Kultur u. Europa, Gesundheit, Pflege u. Soziales, Wirtschaft, Tourismus u. Mobilität sowie Natur-, Umweltschutz u. Energie. "Im Umweltbereich werde ich mich für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen, ohne die Menschen aus ihrer Umgebung herauszudrängen", sagt die 49-Jährige. Bei der Mobilität ortet Feistritzer vor allem im ländlichen Bereich Herausforderungen, Kärnten weg vom Individualverkehr hin zu den "Öffis" zu bringen.Als Sprecherin für Frühkindliche Bildung will die Post-Filialleiterin das SPÖ-Ziel, Kärnten zum kinderfreundlichsten Bundesland zu machen, forcieren. Stichwort: Beitragsfreie Kinderbetreuung. Weitere Anliegen: Gruppengrößen in Kindergärten reduzieren und den Bewegungsdrang der Kinder unterstützen; v. a. in Volksschulen sollten tägliche Bewegungseinheiten stattfinden.Privat trifft man Feistritzer oft in ihrem zweiten Wohnzimmer, dem Strandbad. "Und ich bin leidenschaftlich gerne Tante. Mit meiner 12-jährigen Nichte gehe ich u. a. regelmäßig golfen. Wir sind in der Natur und es fördert die Konzentration."Von der SPÖ in den Bundesrat entsandt wurde auch der Klagenfurter Gerhard Leitner. Als Vertreter der älteren Generation möchte er gerne "eine starke Stimme für eine starke Generation sein" und tritt für soziale Gerechtigkeit, leistbares Leben und auch einen Dialog der Generationen ein. "Das ist mir besonders wichtig und dazu stehe ich. Im Bundesrat möchte ich auch eine starke Stimme für Kärnten sein und trete insbesondere für eine Hebung der Bedeutung der Länderkammer ein", sagt der 67-jährige Vorsitzende der Pensionistenverband-Bezirksorganisation sowie Vize-Präsident der Landesorganisation.Laut Leitner werde es künftig noch eine Fülle von zu lösenden Herausforderungen geben. "Die soziale Sicherheit muss gewährleistet und verbessert werden und die Pflege und Gesundheit ist eine besondere Herausforderung für die politische Tätigkeit in den nächsten Jahren." Der Bundesrat könne, insbesondere bei Verfassungsänderungen, substanziell mitsprechen. Leitner: "Ein Drittel der Mitglieder kann bereits, bevor eine Verfassungsänderung in Kraft tritt, eine Volksabstimmung verlangen. Aufgrund der Kärntner Verfassung haben wir auch eine Redemöglichkeit im Kärntner Landtag. Das ist neu und einzigartig in Österreich."Privat teilt Leitner mit seinem Sohn die Leidenschaft für das Fischen und Hundezüchten, unternimmt gerne Reisen mit der Familie und freut sich über Zeit mit seiner Enkelin.