Dirk Smits spielt seine Traumrolle

05.05.2018, 11:26 Uhr

Ab 18. Mai im Volxhaus in Klagenfurt: das Musical "La Cage aux Folles".

Kleine, feine Musicalbühne

Der La-Cage-Cast

Newcomer und Originale

KLAGENFURT (chl), Die "Musicalfactory Kärnten" spielt ab 18. Mai das Musical "La Cage aux Folles" im Volxhaus. Dirk Smits erfüllt sich mit der Rolle des Albin, der im titelgebenden Nachtlokal als „Zaza“ der unumstrittene Star ist, selbst einen Wunsch. Der Holländer studierte Tanz und Tanzpädagogik an der Hochschule in Annenheim und lebt seit 1999 in Kärnten. Hier spielte er beispielsweise in Stadttheaterproduktionen wie "Rocky Horror Show", "Evita", "Showtime" oder "Sunset Boulevard". Vor zehn Jahren gründete er die Musicalfactory, wo er sein Können als Schauspieler, Tänzer, Choreograph und Sänger weitergibt. „"Ich habe vor vielen Jahren einmal in Holland im La-Cage-Ensemble gespielt, aber die Hauptrolle musste ich mir wohl selber schenken", erklärt Smits. Die Produktionen und Shows der „Musicalfactory“ stemmt Smits gemeinsam mit Andreas Nessmann, der Als Obmann des Vereins Musicalfactory fungiert.Nessmann ist gebürtiger Villacher und arbeitete 30 Jahre lang als Krankenpfleger ehe er endgültig seiner Berufung als Sänger und Schauspieler folgte. "Gesungen habe ich immer schon, beispielsweise im Extrachor des Stadttheaters. Aber mit der Musicalfactory kommt verstärkt auch die Schauspielerei dazu. Wir wollen mit der Factory eine kleine, feine Musicalbühne etablieren", sagt Nessmann. Dass die beiden auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen, bewiesen sie im Vorjahr mit der Aufführung des Musicals "Cabaret".Weit über Kärnten hinaus bekannt als Musicaldarstellerin und Sängerin ist Sabine Neibersch. Nach "Cabaret" ist sie auch bei der neuen Produktion mit dabei. Neibersch tourt regelmäßig mit einer deutschen Musicalshow durch halb Europa. In Kärnten war sie zuletzt auch mit der eigenen, gemeinsam mit Peter Prammerdorfer kreierten Show "Musical Unplugged" zu erleben.Im Musikgymnasium Viktring erhielt Peggy Forma ihr Rüstzeug für die Bühne;am Kärntner Landeskonservatorium studierte sie klassische Gitarre und Gesang. Als Brotberuf unterrichtet sie modernen und klassischen Gesang sowie Gitarre. Die Auftritte, Konzerte und Shows mit mit und in diversen Ensembles sind für sie "das I-Tüpfelchen zum Glück und Erfolg in Beruf und Hobby". Als Mitglied der Musicalfactory wirkte sie an Produktionen wie "Souvenirs, Souvenirs" oder "Verliebt, verlobt, verkrampft nochmal" mit.Der in Oberösterreich geborene Musicaldarsteller Philipp Fichtner begann seine Karriere unter anderem im Linzer Brückenbaus und absolvierte das Musical-Studium in Wien. Er spielte an diversen deutschsprachigen Bühnen und ist seit 2017 auch als Darsteller und Regisseur der Musical-Show "Let's fly away" tätig.Der Villacher Jakob Michael Kofler ließ sich unter anderem in der Musicalschule Villach ausbilden, studierte Schauspiel am Landeskonservatorium und absolvierte diverse Ausbildungen in Tanz und Tanzpädagogik. Bühnenerfahrung sammelte er unter anderem an der "neuebuehnevillach", am "Heunburgtheater" sowie bei Shows der Musicalfactory.Die gebürtige Veldnerin Jasmin Joainig war ebenfalls im Vorjahr in "Cabaret" zu sehen. Sie spielte in einigen Lisafilm-Produktionen sowie in mehreren Musicals und Theaterproduktionen wie "Ball der Vampire", "Killer Ladies" oder "Pension Schöller" mit.Besonders gespannt sein darf man auf den Auftritt von Publikumsliebling und Szene-Original Seppi Ess. Ihn kennt man aus vielen Bühnen und Ensembles von den Komödienspielen Porcia bis zum Stadttheater.