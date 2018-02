Ein letzter Tango

16.02.2018, 04:00 Uhr

Theaterverein "Komödie 9020" startet mit einem Tango in die Spielsaison. Die WOCHE ist als Medienpartner mit dabei.

Reich und schön

Der Inhalt

KLAGENFURT. (chl). Ein "Last Tango for a Gigolo" fegt ab 9. März über die Bühne im ORF-Theater in der Landeshauptstadt. Die "Theaterverrückten" (Eigendefinition) unter Obmann Christian Habich haben sich für die Frühjahrsproduktion eine deutschsprachige Erstaufführung vorgeknüpft: eine Komödie der britischen Autoren Jeremy Lloyd und John Chapman.Schauspieler und Regisseur Heinrich Baumgartner inszeniert die amüsante Satire über die funkelnde Welt der Reichen und Schönen.Dargestellt wird die glamouröse Welt von Claudia Wirnsberger, Franziska Sussitz-Habich, Christina N. Kogler, Seppi Ess, Christian Habich, Helmut Lechthaler und Arnold Dörfler.Die schwerreiche Madeleine hat es nicht leicht. Sie muss sich zwischen den neuesten Kreationen der Pariser Top-Designer und den angesagtesten Adressen der Stadt entscheiden, und nun ist auch noch bei ihrem jahrelangen Liebhaber Guy der Lack ab. Dabei hat sie, wie sie meint, doch schon so viel investiert in Guy. Wie es aussieht, hat ausgerechnet Freundin Betty mit ihrem hübschen Courtney im Moment die besseren Karten, obwohl dieser mit zunehmendem Alter auch ein kostspieliges Hobby wird. Zu allem Überfluss präsentiert Freundin Daphne auch noch einen neuen Ehemann, samt italienischem Adelstitel – Graf Umberto. Und was hat Madeleine zu bieten? Die Konsequenz ist klar wie ein Brillant: Ein beeindruckender neuer Lover muss her. Daher ist es Zeit für Guys Gnadenbrot. Doch hier hat Madeleine ihren Gigolo gehörig unterschätzt, denn Guy lässt sich nicht so einfach ablegen wie ein aus der Mode geratener Nerz. Und schließlich stellt sich noch die Frage: Was hat Hoteldetektiv Michel mit der ganzen Sache zu tun?

Vorstellungen – Beginn jeweils 19.30 Uhr:März: 15., 16., 17., 22., 23., 24., 28. und 29. März; 6., 7., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 26., 27. und 28. April (jeweils 19.30 Uhr); Sondervorstellung mit Beginn um 18 Uhr: am Ostermontag, 2. April.Ort: ORF-Theater, Sponheimerstraße 13, Klagenfurt.Karten: 0664/32 507 44; karten@komoedie9020.at.Weitere Infos: www.komoedie9020.at