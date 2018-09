Ein Parcours des Kärntner Geisteslebens

25.09.2018, 02:00 Uhr

"Das andere Land": Ausstellung und Diskurs-Theater im Museum Moderner Kunst.

Publikum In Bewegung

Wissenschaftliche Singstube

Musik: Oliver Welter

KLAGENFURT (chl). Das "Theater Wolkenflug" realisiert in Zusammenarbeit mit dem Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) und dem Institut für Kulturanalyse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt das Diskurs-Theater "Das andere Land".Die Bühne ist in diesem Fall das Museum, wo aktuell die von MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig und Regisseur, Autor und Produzent Bernd Liepold-Mosser kuratierte Ausstellung mit demselben Titel zu sehen ist. Die Aufführung des Diskurs-Theaters im Rahmen der Langen Nacht der Museen am 6. Oktober ist Derniere der Ausstellung und des etwas anderen Theaterabends. Der Inhalt ist ein Dialog zwischen Bildender Kunst und Literatur.Das Diskurs-Theater "Das andere Land" ist eine Art Stationentheater in verschiedenen Räumen der Ausstellung. Regisseurin Ute Liepold setzt den Dialog zwischen Bildender Kunst und Literatur mit einem Schauspiel-Ensemble und Wissenschaftlern in Szene. "Das Publikum wandert selbständig durch den interdisziplinären Parcours des Kärntner Geisteslebens. Das Ganze ist eine lebendige diskursiv-theatrale Installation und wird als begehbares und direkt erlebbares Ereignis realisiert", erklärt Bernd Liepold-Mosser, der gemeinsam mit seiner Frau Ute Liepold die Theaterinitiative "Wolkenflug" leitet. Liepold obliegt die künstlerische Durchführung und Inszenierung, Liepold-Mosser die Produktionsseite und die dramaturgische Begleitung.Zu hören und zu sehen gibt es Monologe, Dramolette und kleine Szenen mit Bezug auf den jeweiligen Ausstellungsraum bzw. die darin gezeigten Bilder der Ausstellung. Die literarischen Parts werden ergänzt durch eine kulturwissenschaftliche "Singstube" und ein "Auskunftsbüro" des Instituts für Kulturanalyse.Den wissenschaftlichen Teil betreuen und bestreiten die Kulturwissenschaftler Ute Holfelder und Klaus Schönberger sowie der Germanist und Schriftsteller Wilhelm Kuehs.Holfelder betreibt die "Singstube", Kuehs interveniert vor den Bildern des "Heimat"-Künstlers Switbert Lobisser, Schönberger setzt sich mit der "Urangst" in Kärnten/Koroška auseinander.Den musikalischen Part des Abends leitet der Musiker, Texter und Komponist Oliver Welter (Frontmann von "Naked Lunch")."Das andere Land" ist ein erster künstlerisch-kulturwissenschaftlicher Beitrag zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung.

"Das andere Land", Diskurs-Theater, inszeniert von Ute Liepold.Premiere: 28. September, 20 UhrTermine: 29. 9., 3., 4., 5. Oktober, 20 Uhr; 6. 10, 22 Uhr (Lange Nacht der Museen)Spielort: MMKK-Infos, Karten: 0681/81926317, kontakt@wolkenflug, www.wolkenflug.at; Ö-Ticket.Es spielen:Maximilian AchatzJohanna HainzSarah KühlKatharina SchmölzerKai MöllerErich PacherTamara SternMusik und Chorleitung: Oliver WelterKostüm, Maske: Michaela HaagAssistenz: Stephanie Sihler