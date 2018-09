10.09.2018, 12:48 Uhr

Der „Grüne Bericht 2017“ zur Lage der Kärntner Land- und Forstwirtschaft belegt: Die Einkünfte der Bauern steigen wieder an, dennoch stellen im Jahresschnitt 295 Land- und Forstwirte ihren Betrieb ein.

Zuversichtlich und nachdenklich zugleich präsentierten am heutigen Montag Landesrat Martin Gruber (ÖVP) in seiner Funktion als Agrarreferent und Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler den Landwirtschaftsbericht des Jahres 2017 zur Lage der Kärntner Land- und Forstwirtschaft, kurz „Grüner Bericht“ genannt. Mit Zuversicht, weil die durchschnittlichen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb ein Plus von 8,7 Prozent (%) auf 25.072 Euro im Vergleich zu 2016 verzeichneten. Für diese positive Entwicklung waren sowohl Ertragssteigerungen (+ 0,6 %) als auch Reduktionen im Aufwand (- 2 %) in wesentlichen agrarischen Bereichen ausschlaggebend.

Dennoch: „Die hohen Einkommensverluste seit dem Jahr 2010 sind noch nicht ausgeglichen“, betont Landesrat Gruber. Darin sieht er auch den hohen Anteil an Nebenerwerbsbauern von 67 % begründet. Konkret: 67 von 100 Bauern können es sich nicht leisten ausschließlich von der Landwirtschaft zu leben. Nachdenklich stimmt Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler vor allem, dass durchschnittlich 295 Land- und Forstwirte im Jahr den Betrieb aus Kostengründen einstellen müssen. Mit einem Anteil von 66 % prägen Bergbauernbetriebe die Land- und Forstwirtschaft in Kärnten. Sie garantieren die Pflege benachteiligter Gebiete, haben allerdings aufgrund der aufwendigeren Bewirtschaftung geringere Einkommen.Der Appell von Gruber und Mößler: Die Konsumenten haben mit ihrer Kaufentscheidung die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in der Hand. „Indem sie Qualitätsprodukte aus Kärnten kaufen“, präzisiert Mößler. Jeder kann somit seinen Beitrag leisten, um das „Bauern-Sterben“ zu verhindern und Produkt-Importe aus dem Ausland zu minimieren.Die Land- und Forstwirte seien jedenfalls bereit Geld für Nachhaltigkeit in die Hand zu nehmen. „Die Investitionsfreudigkeit ist 2017 in Kärnten um 10 Prozent auf 170,6 Millionen Euro gestiegen“, zitiert Landesrat Gruber aus dem Jahresbericht. Investiert wird in Wirtschaftsgebäude, Maschinen und Geräte sowie in Grund und Boden. Die Grundlage für den Jahresbericht sind die Angaben von 177 Land- und Forstwirten, die repräsentativ über ganz Kärnten verteilt sind.In Kärnten gibt es genau 17.475 land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Nebenerwerbsanteil von 67 Prozent (%). 39.288 Beschäftigte arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft, das sind durchschnittlich 2,3 Personen je Betrieb (rund 88 % Familienarbeitskräfte).