Endgültiges "Nein" für K&Ö in der Waaggasse!

27.04.2017, 12:08 Uhr

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz zieht Schlussstrich unter Standort-Debatte und stellt klar: K&Ö ist willkommen, aber definitiv nicht in der Waaggasse.

KLAGENFURT. Nun heißt es endgültig "Nein" für Kastner & Öhler für dessen favorisierten Standort in der Waaggasse: Heute sprach sich Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz klar dagegen aus – endgültig. Die Entscheidung begründet sie damit, dass „keine Einigung in Sicht ist“ und laut einem fachlichen Gutachten der Abteilungen Stadtplanung und Verkehr positive Effekte für eine Belebung der östlichen Innenstadt nicht belegbar sind.Zudem wird vom Eigentümer der Neubau der Tiefgarage am Kardinalplatz samt der Sanierung des dazugehörigen Gebäudes, wie es das K&Ö-Verkehrskonzept vorgesehen hat, definitiv abgelehnt. Gerade die Belebung der östlichen Innenstadt rund um den Kardinalplatz war für Bürgermeisterin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz jedoch stets Bedingung für die Ansiedlung von „Kastner & Öhler“ in der Waaggasse.Deshalb hat die Bürgermeisterin nun einen Schlussstrich unter dieses Standort-Kapitel gezogen.Mathiaschitz betont aber, dass das Grazer Unternehmen weiterhin in Klagenfurt willkommen sei – nur eben an einem anderen Standort als in der Waaggasse.