"Erlebensraum Natur" für die ganze Familie in Maria Saal

05.05.2018, 09:00 Uhr

Julia Pötsch und Florian Leitner sind mit "Erlebensraum Natur" zurück und setzen nun auf Programme für Familien und Erwachsene - natürlich in der Natur.

MARIA SAAL (vp). Ihre Liebe zur Natur teilen Julia Pötsch und Florian Leitner aus Maria Saal. Und diese Liebe wollen sie auch anderen näherbringen. Bisher waren das vorwiegend Kinder. Mit dem "Erlebensraum Natur" begaben sie sich mit ihnen auf Entdeckungsreise durch die Natur. Nach einer längeren Pause schlagen Pötsch und Leitner nun wieder ihr Lager in Arndorf in der Nähe des Blasehofs der Familie Dörfler auf - mit Fokus auf Familien und Erwachsenen.

- Eine Reise in sich Selbst: 10. bis 17. Juni 2018, Basiscamp in Arndorf (Maria Saal) "Reise in die Wildnis" - Naturmentoring-Wochenende für Erwachsene: 18. bis 21. Mai sowie 20. bis 23. September 2018, Basiscamp in Arndorf (Maria Saal)

Anmeldung und weitere Infos:

www.erlebensraum-natur.at

Im Juli bieten sie einen einwöchigen Familienurlaub der besonderen Art in Arndorf an. Familien können dabei erfahren, was es heißt, in einer gelebten Gemeinschaft zu leben. Nebenbei werden Survival-Fertigkeiten wie Feuermachen, essbare Wildpflanzen erkennen und verarbeiten, Töpfern oder Wasseraufbereitung vermittelt. "Die Familien leben dabei im eigenen Zelt, wir kochen gemeinsam, es gibt Sinnes- und Wahrnehmungsübungen und mehr", so Leitner. "Es geht vorwiegend um qualitätsvolle Zeit mit der Familie und um die Erfahrung des inneren Gefühls der Freiheit, wenn man mit der Natur lebt."Vergangenes Jahr haben dies Pötsch und Leitner schon mit Familien in Norditalien ausprobiert. Pötsch: "Das war extrem entspannend für alle. In der Natur kommt man sofort an und kann auftanken. Für Kinder ist es der ideale Entdeckungsraum." Außerdem ist es gerade für Kärntner Familien die Chance, einmal Urlaub im eigenen Bundesland zu machen.Das Gebiet um den Blasehof bietet alles, was dafür nötig ist - sogar einen Teich und einen Bach.Momentan bauen Pötsch und Leitner, die selbst drei Kinder haben, das Basislager auf. "Zivilisationsverweigerer sind wir nicht, das darf man nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach schön, in der Natur Gemeinschaft zu leben - vor allem in dieser schnelllebigen Zeit."Neben weiteren Angeboten in der Natur (z. B. Pflanzenkurs), bietet "Erlebensraum Natur" heuer auch noch Naturmentoring-Wochenenden - ausschließlich für Erwachsene - an. Leitner spricht aus eigener Erfahrung: "Durch diese tiefe Naturverbindung und das Erlernen von Fertigkeiten, wie man ohne Hilfsmittel (über)-leben kann, gewinnt man eine Sicherheit, die auch in der Zivilisation noch spürbar ist." Er selbst hat eine Langzeit-Ausbildung als Natur-Mentor und zahlreiche Survival-Ausbildungen hinter sich und hat lange "im Wald gewohnt".Diese Naturverbundenheit begleitet beide schon seit der Pubertät. Pötsch hat sich später auf Heilpflanzenkunde und Kunsthandwerk spezialisiert.Warum es nun in Zukunft vor allem um Erwachsene statt nur um Kinder geht? "Das ist für uns reizvoll. Erwachsene nehmen unser Angebot gut auf und man kann mehr in die Tiefe gehen."