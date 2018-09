Erlebenswerter Tag der offenen Tür

11.09.2018, 10:57 Uhr

Präsentiert wird an diesem Tag auch ein Kunst-Kalender von Christian Schagar. Wenn Schagar an einem Werk arbeitet, steht alles auf dem Kopf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes! Denn er skizziert und zeichnet ein Motiv verkehrt ab. Durch diese Besonderheit bekommt jede Zeichnung eine ganz unverwechselbare Perspektive. In dem Kalender hielt der Künstler seine Eindrücke passend zu den einzelnen Monaten fest, wobei er großen Wert darauf legte, dass inhaltlich und grafisch kein Bild dem anderen gleicht.