Es werden wieder Paten gesucht!

Ausbildungstag für an Patenschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Interessierte am 3. Mai.

KÄRNTEN. Erneut findet ein Ausbildungstag für mögliche Paten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) im Haus der Anwaltschaften in Klagenfurt statt. Das Patenprojekt gibt es etwas mehr als ein Jahr. Es geht darum, Menschen mit Herz zu finden, welche die Jugendlichen ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten. Paten leben ihnen vor, wie man in Österreich sein Leben gestaltet und ermöglichen so Integration.

Lesen Sie dazu auch: * Paten für minderjährige Flüchtlinge gesucht



Die Patenschaft hat nichts mit einer Gastfamilie zu tun. Die Jugendlichen leben in Einrichtungen, Paten treffen sich mit ihnen zu unterschiedlichen Aktivitäten - vom Kinobesuch bis zum gemeinsamen Lernen. Das stärkt die Jugendlichen Erfahrungen zufolge ungemein.Der Ausbildungstag findet amvonin der Kinder- und Jugendanwaltschaft Kärnten (Völkermarkter Ring 31) statt. Man erfährt Allgemeines zum Projekt, Wichtiges über Asyl und Recht sowie Flucht und Trauma.Kinder- und Jugendanwaltschaft Kärnten: 050 536 57 133 oder kija@ktn.gv.at