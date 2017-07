Euro-Info-Tour 2017 in Klagenfurt

, Klagenfurt am Wörthersee AT

Neuer Platz , Klagenfurt am Wörthersee AT

Der Euro-Bus der Nationalbank macht Halt in Klagenfurt.

INNENSTADT. Die Euro-Info-Tour 2017 macht Halt in Klagenfurt - am Dienstag, 1. August, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr am Neuen Platz. Der Schwerpunkt der Tour sind die 500 Schilling-Banknote "Otto Wagner" und die 1.000 Schilling-Banknote "Erwin Schrödinger". Sie verlieren nämlich mit 20. April 2018 ihre Gültigkeit.



Im und um den Euro-Bus kann man Schilling in Euro tauschen, man erhält Infos zum Euro und vieles mehr.