Farbenwelten zum „Anfassen“

02.05.2018, 04:00 Uhr

Der Wölfnitzer Künstler Klaus Brandner öffnet seine Künstlerwerkstätte und lädt zu zwei Tagen „Offenes Atelier“.

Emotionen und Fraben

WÖLFNITZ (chl). "Wenn ich in mein Atelier gehe und die Tür hinter mir schließe, vergesse ich die Welt da draußen, und ich tauche ein in mein Universum, meine Welt der Farben und der Linien, in die der Flächen und Strukturen", beschreibt der Künstler Klaus Brandner sein Schaffen. Am 4. und 5. Mai lässt er diese Tür für Besucher offen.Bei Brandner sind nicht nur seine Bilder Kunst, sondern auch das Atelier selbst: Organische Formen prägen den Raum, in dem der Maler seine farbenprächtigen Gemälde, Grafiken und Skulpturen schafft. Ins Atelierhaus gelangt man durch einen lichtdurchfluteten Garten, der zugleich als Brandners persönlicher Skulpturenpark fungiert.Der gebürtige Klagenfurter ist seit 1986 (nur ein Jahr nach der Matura) freischaffender Künstler und lebt und arbeitet in Wölfnitz. Über sein Schaffen sagt er: "Mitten in der Natur finde ich oft im kleinsten Detail die größte Faszination. Daher haben meine Zeichen immer etwas Ursprüngliches in sich. Im Einfachen liegt meist die größte Kraft. Die Interpretationen meiner Bilder sind für mich nicht so entscheidend, es geht mir vielmehr um die Magie des einzelnen Bildes." Und diese Magie hat viel mit Brandners emotionsgeladenen Farbenwelten zu tun. "Ich glaube, das Wesentliche in der Malerei ist die Emotion, die beim Betrachter frei wird."In Brandners Bildern spiegeln sich Emotionen wie Wünsche, Sehnsucht, Liebe oder Träume. Typisch für Brandners Werk ist auch die humorvolle Symbolsprache, die sich zwischen Abstraktion und Figuration bewegt.Wer sich einlassen will auf diese farbenprächtige Welt, kann bei den Tagen des offenen Ateliers mit dem Künstler ins Gespräch kommen und sich dessen bildgewordene Emotionen persönlich zeigen lassen.Zentrumweg 26, Wölfnitz, am 4. und 5. Mai, 10 bis 22 Uhr; Eintritt kostenlos; Infos: www.klausbrandner.at.