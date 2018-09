Flohmarkt-Premiere der FF Hauptwache Klagenfurt

21.09.2018, 04:00 Uhr

Hauptwache geht neue Wege in punkto Feuerwehr-Veranstaltung.

Erstmalig in Kärnten

Aufruf zur Teilnahme

KLAGENFURT. "Wir haben als Innenstadtfeuerwehr leider nicht so viele Möglichkeiten für eine Feuerwehrveranstaltung wie die Kollegen am Land. Feuerwehrfeste oder Kirchtage, sind in der Innenstadt schwieriger zu gestalten als in einem Randbezirk oder in einem Dorf", schickt der Ortsfeuerwehrkommandant der FF Hauptwache Franz Socher voraus. Für Freiwilligen Feuerwehren seien eigene Veranstaltungen unumgänglich, um das Budget etwas aufzubessern, da nicht alle Kosten von den Gemeinden übernommen werden könnten. Daher hat man sich zusammengesetzt und beraten und eine neue Idee geboren: ein Flohmarkt."Die Idee dazu hatte unser Gruppenkommandant Robert Bilic, der bereits ein erfahrener Flohmarktveranstalter ist", erzählt Socher. "Ein Flohmarkt ist eine zeitgemäße Veranstaltung, die es bei einer Feuerwehr in Kärnten so noch nie gab. In anderen Bundesländern wie zum Beispiel Tirol oder der Steiermark gibt es von Feuerwehren organisierte Flohmärkte schon länger und die sind auch sehr erfolgreich", berichtet Projektleiter Bilic. Der Beschluss zur Verwirklichung dieser Veranstaltung wurde von der Kameradschaft einstimmig beschlossen.Der erste Floriani-Flohmarkt findet am 14. Oktober am Vergnügungspark-Gelände der Kärntner Messen statt."Wir laden alle Standler herzlich ein, sich anzumelden und alle Bürgerinnen und Bürger, zum Flohmarkt zu kommen", hofft Bilic auf rege Teilnahme auf beiden Seiten der Flohmarkt-Standln. Anmeldung für einen Stand: flohmarkt.hauptwache@gmail.com. Nach erfolgter Anmeldung erhält man weitere Informationen. Standplatzgebühr: 8 Euro für eine Fläche von zwei Parkplätzen; Tische etc. sind selbst mitzubringen."Wir haben bereits eine Hüpfburg sowie eine Feuerwehrfahrzeugs-Ausstellung geplant. Die Florianis sorgen für das leibliche Wohl. Der Reinerlös wird für die Beschaffung von Einsatzgerätschaften verwendet", erklärt Kommandant Socher.