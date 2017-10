Gerechtigkeit für Patienten, Justiz hilft mit, Ärztefehler zu vertuschen

16.10.2017, 06:40 Uhr

Dr. Stöckl, geben Sie endlich Ihre Schuld zu. Ihr eigener Gutachter, vom Kllinikum Klagenfurt beauftragt, bestätigt, das Sie eine falsche OP an meinem rechten Fuß durchgeführt haben.Ich zitiere daraus:"Zu Punkt 1 der Sachverhaltsdarstellung muss festgestellt werden, das nicht ein Bruch des 4. Grundgelenkes rechts operiert wurde, sondern die Zehen II bis IV. Aus den Aufklärungskonvent E2 geht hervor, dass eine OP des Zehengrundgelenkes IV vorgesehen war und aufgeklärt wurde. Dass auch eine OP der Zehen II bis IV vorgesehen war, geht daraus nicht hervor. Mit einem Kreis markiert ist das Grundgelenk der Zehe 4". Der Gutachter bestätigt auch, "das die Erweiterung der OP nicht schriftlich erfolgte".Vom ehemaligen Patientenanwalt Dr. Kalbhenn liegt eine schriftliche Bestätigung vor, das Sie zugegeben haben, die OP ohne mein Einverständnis erweitert zu haben. Ein weiterer unbeteiligter Bürger als Zeuge, kann Ihre Aussage bestätigen.Herr Dr. Pollak und Frau Dr. Kieber-Trattner, Richter am Landesgericht Klagenfurt, auch Sie sollten diese Tatsachen endlich zur Kenntniss nehmen und nicht unschuldige, schwerst geschädigte Patienten als Lügner abzustempeln versuchenAlle gesamten Beweise können Sie auf Facebook, Anzeige an den Obersten Gerichtshof nachlesen.Noch zum OGH. Meine Anzeige wurde vom dortigen Richter nicht einmal zur Kenntnis genommen, sondern an die befangene Staatsanwaltschaft nach Klagenfurt weiter geleitet. Wie üblich mit der Aussage, wir sind nicht zuständig!Wir Bürger fragen uns, wer ist dann für solche Verbrechen zuständig, wenn der menschliche Körper nur mehr zur Gewinnerzielung herhalten muss?Herr Dr. Stöckl, Herr Dr. Pollak, Frau Dr. Kieber-Trattner, wir Bürger sind nicht mehr wehrlos! Das Internet hilft uns dabei die Wahrheit schonungslos aufzudecken.Was die Justiz treibt, ist Rechtsbruch in höchstem Ausmaß. Sie übernimmt die Verteidigung von Rechtsbrechern. Ich forderer den Richter Dr. Pollak auf, den Erlass der Einstweiligen Verfügung mit sofortiger Wirkung zurück zu nehmen. Den Antrag von Dr. Stöckl auf Zwangsmaßnahmen für mich, abzulehnen.Auch endlich, nach 4 Jahren, nachdem man € 51.800,- für sinnlose Gutachten, Rechtsan-wälte, die nicht daran dachten mir beizustehen, verschleudert wurden, zu einem Urteil zu kommen, das dem Gesetz und den Tatsachen entspricht.Arzt, Krankenhaus und mit Beteiligung der Richterin wurde versucht mich zu entmündigen, dann klagte mich der Arzt, der meine Gesundheit fahrlässig geschädigt hat auf € 20.000,- Schadenersatz. Unfassbar was in Österreich alles möglich ist!Nicht mein geistiger Zustand ist hier bedenklich und von Arzt und Justiz anzuzweifeln!Hat jemand nur eine einzige Zeile über meinen 14 tägigen Sitzstreik in Klagenfurt etwas über die Medien erfahren?Warum eigentlich nicht? Wer verbietet es ihnen zu berichten? Ist die Pressefreiheit aufgehoben, ist die freie Meinungsäußerung schon verboten?Fritz Pirker