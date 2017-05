Gesund bleiben in pädagogischen Beziehungen- Wie können PädagogInnen und Eltern ihre seelische Gesundheit erhalten und Burnout vermeiden?

, Tarviser Straße 30 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Diözesanhaus , Tarviser Straße 30 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Klagenfurt am Wörthersee: Diözesanhaus |

Workshop mit Univ.-Prof. Dr. Joachim Bauer



PädagogInnen üben einen Beziehungsberuf aus und tragen in unserer Gesellschaft in ähnlichem Maß wie Eltern Verantwortung für eine entwicklungsfördernde Begleitung der Kinder. Studien zeigen, dass vor allem dann ein erhöhtes Erkrankungsrisiko besteht, wenn die Gestaltung der pädagogischen Beziehung nicht gelingt.

Der Workshop soll PädagogInnen und Eltern Einblick in die Bedeutung der pädagogischen Beziehung geben und sie in ihrer Beziehungskompetenz stärken. Teilnehmende können gerne schwierige „Fälle", die sie in letzter Zeit erlebt haben, in den Workshop einbringen und mit Professor Bauer diskutieren.



TeilnehmerInnenbeitrag EUR 30,-

Mittagspause 12-13 Uhr, bei Voranmeldung Mittagsbuffet im Diözesanhaus um 10€



Für Kinderbetreuung wird gesorgt.