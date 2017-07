Gewinnspiel: 2x2 Karten für Mondscheinfahrt mit "Die Wörtherseer"

Am 2. August gehen "Die Wörtherseer" mit Fans und Freunden auf große Reise.

WÖRTHERSEE. Eine dreistündige Schiffsfahrt auf dem Wörthersee kann man am, mit "Die Wörtherseer" erleben. Bei der Mondscheinfahrt werden die MS Thalia und die MS Kärnten gekoppelt, durch einen Verbindungssteg gelangt man auch während der Fahrt auf beide Tanzschiffe.Die Gäste erwarten Hits wie "Haus an Haus" oder "Ich hab die mein Herz gegeben", aber ebenso die Vorstellung der neuen Single "Der Platz an der Sonne".Boarding ist um, Abfahrt umbei der Schiffsanlegestelle Klagenfurt.Vorverkaufts-Gutscheine gibt es unter www.woertherseer.com oder unter 0664/43 20 278.