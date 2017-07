GEWINNSPIEL: Festival "Diversity" erreicht Höhepunkt

40 Jahre BRG Viktring: Gustav Mahler Kompositionspreis steht auf dem Programm. Die WOCHE verlost Kartenfür das Konzert "Oboe & Mehr" am 26. Juli.

VIKTRING. Der Höhepunkt im Rahmen des Festivals "Diversity. 40 Jahre BRG Viktring" steht an: der Gustav Mahler Kompositionspreis am, umim Arkadenhof. Er wird auch live auf Ö1 übertragen. Erleben wird man ein hochkarätiges Improvisations-Set mit Dieter Glawischnig am Klavier, Peter Herbert am Kontrabass und Vito Lesczak am Schlagzeug.Umkommt es zum inszenierten Oratorium "Mein Herz ist wie ein Stein", das den Menschenrechten gewidmet ist. Literarische Grundlage sind Texte von Friedensnobelpreisträgerin Malala, Sitting Bull und Winston Churchill.

Karten zu gewinnen

Das Festival läuft noch bis 29. Juli im Stift Viktring. Über 80 BRG-Absolventen sind in allen künstlerischen Sparten vertreten.Alles zu den einzelnen Veranstaltungen im Rahmen des Festivals findet man auf www.musikforum.at Teilnahmeschluss: Montag, 24. Juli