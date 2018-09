14.09.2018, 16:54 Uhr

Die WOCHE verlost einen Tisch für 8 Personen inklusive 8 Maß Bier am Villacher Oktoberfest.

Meilenstein & Hannah

Bereits zum zweiten Mal findet heuer das Oktoberfest in Villach am Parkplatz des V-Centers statt. Am 12. und 13. Oktober gibt es nicht nur Bier im großen Festzelt, sondern auch jede Menge Live-Acts die für hervorragende Stimmung sorgen werden.Der Freitag, 12. Oktober, beginnt mi DJ Bogo und Kärnt'n Gluat, danach rocken Hannah, die erfolgreiche Schlagersängerin aus Tirol, und Meilenstein das große Festzelt beim V-Center.

Die Fegerländer & Chaos - Die Partyband

Eintritt & Preise



Teilnahmebedingungen:

Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel „"O'zapft is" am Villacher Oktoberfest" wird von der Kärntner Woche Zeitungs-GmbH veranstaltet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum 06.9.2018 bis 08.10.2018, 12:00 Uhr (Teilnahmeschluss) und ausschließlich online unter



Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Am Gewinnspiel darf nur einmal teilgenommen werden. Der Gewinner wird jeweils per Zufallsprinzip aus allen Teilnahmeerklärungen, die bis zum Teilnahmeschluss über die dafür vorgesehene Eingabemaske abgegeben werden, ermittelt.



Der ermittelte Gewinner wird ausschließlich über die im Rahmen der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten (Adresse, E-Mail,...) nicht zugestellt werden können oder vom Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen. Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel „"O'zapft is" am Villacher Oktoberfest" wird von der Kärntner Woche Zeitungs-GmbH veranstaltet. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist im Zeitraum 06.9.2018 bis 08.10.2018, 12:00 Uhr (Teilnahmeschluss) und ausschließlich online unter www.meinbezirk.at/2880713 möglich, wobei für die Teilnahme die dort zur Verfügung gestellten Eingabemasken zu verwenden sind. Die Betreiberin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder widerrufen.Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Am Gewinnspiel darf nur einmal teilgenommen werden. Der Gewinner wird jeweils per Zufallsprinzip aus allen Teilnahmeerklärungen, die bis zum Teilnahmeschluss über die dafür vorgesehene Eingabemaske abgegeben werden, ermittelt.Der ermittelte Gewinner wird ausschließlich über die im Rahmen der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten (Adresse, E-Mail,...) nicht zugestellt werden können oder vom Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.

Am Samstag, dem 13. Oktober, geht es stimmungsvoll weiter. Den Anfang macht wieder DJ Bogo, gefolgt von den Fegerländern. Die junge Big Band aus Spittal an der Drau spielt unter dem Motto "Der Blasmusik-Schlager" und konnte sich bereits einen internationalen Namen machen. Danach sorgt "Chaos - Die Partyband" aus Klagenfurt für ausgelassene Stimmung.Vorab können 4er- oder 8er-Tische via Facebook Nachricht oder über E-Mail ( reservierung@vclub-villach.at ) reserviert werden.Für das Villacher Oktoberfest beim V-Center wird kein Eintritt, sondern lediglich eine Reservierungsgebühr in der Höhe von 3 Euro je Person, verrechnet. Die Tickets werden zuvor separat zugesandt. Die Gebühr wird im Zuge des Eintritts je vorgezeigtem Reservierungsticket an der Garderobe verrechnet und kann dort bezahlt werden.Ein Oktoberfest Mitarbeiter zeigt dann den Weg zum Tisch!Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, empfehlen wir die Anmeldung über unsere Desktop-Version (am Ende der Seite).Die Datenschutzinformationen zu diesem Gewinnspiel finden Sie unter www.meinbezirk.at/datenschutz im „Abschnitt Gewinnspiele und Wettbewerbe“