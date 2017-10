Glanbrücke: Betonfläche der Baustelle stark beschädigt

13.10.2017, 13:49 Uhr

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine betonierte Fläche bei der Baustelle.

KLAGENFURT. Mehrere Tausende Euro Schaden sind die Folge eines Vandalen-Aktes in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bei Baustelle an der Glanbrücke in der Pischeldorfer Straße hat ein Unbekannter eine eineinhalb Quadratmeter große, frisch betonierte Fläche beschädigt. Laut polizeilichen Angabe dürfte der Unbekannte ein Stück Holz von der Baustelle verwendet haben, um tiefe Schlieren in den Beton zu schlagen. Im Rahmen der Sanierung muss nicht nur die beschädigte Fläche, sondern die gesamte Beton-Fläche neu betoniert werden.