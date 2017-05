15.05.2017, 03:00 Uhr

In der Klagenfurter Innenstadt, in der Nähe vom Neuen Platz, veranstaltete "", am Samstag vor Muttertag, eine Info- und Aufklärungskampagne für das ungeborene Leben und die betroffenen werdenden Mütter und Väter.Mehr Infos unter: Jugend für das Leben