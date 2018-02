13.02.2018, 04:30 Uhr

Die neue Ausstellung im MMKK widmet sich dem Thema Stadt.

Die Stimmung einer Stadt

„Maurer schaut“

KLAGENFURT. (chl). „In die Stadt“ ist der Titel der neuen Ausstellung im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK). „Das Thema ist nicht zufällig gewählt“, verweist MMKK-Direktorin Christine Wetzlinger-Grundnig auf das die Landeshauptstadt prägende 500-Jahre-Jubiläum der Schenkung Klagenfurts. Die Schau stellt ein fiktionales Porträt einer Stadt dar und geht der Frage nach, welche Bedingungen und Situationen für die Stimmung und Atmosphäre einer Stadt verantwortlich sind, vor allem auch in der Peripherie.Kuratiert wurde die Ausstellung von Christine Haupt-Stummer und Andreas Krištof vom Kunst- und Design-Kollektiv „section.a“ und Wetzlinger-Grundnig.Gezeigt werden 29 internationale, nationale und Kärntner Beiträge, die in mehrere Themenfelder bzw. assoziative Begriffe gegliedert sind: Rhythmus, Dichte, Reibung, Oberfläche, Dazwischen, Informell und Beziehung. „Anhand dieser Begrifflichkeiten wollen wir die Stimmung einer Stadt veranschaulichen. Der Titel soll auch eine Aufforderung sein, ,in die Stadt’ zu gehen“, erklärt Krištof.Ein künstlerisches Porträt der Stadt Klagenfurt ist die 20-teilige Fotoserie „Maurer schaut“ von Gerhard Maurer, die der Künstler im Vorjahr für das Schwerpunktjahr „Auf die Plätze/Na mesta“ entwickelte. Maurer porträtiert Orte und Räume, die im Dazwischen liegen und sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Präsentiert werden seine Bilder auf einem Abrissblock.Weitere Beiträge von Kärntner Künstlern stammen von Catrin Bolt, Gisela Erlacher, Evelin Stermitz und Ernst Logar sowie von dem in St. Veit im Jauntal lebenden Wahlkärntner Jochen Traar.

Zur Ausstellung ist im Verlag für moderne Kunst ein Ausstellungskatalog in deutscher und englischer Sprache erschienen, mit Beiträgen von Brigitte Felderer, Sebastian Hackenschmidt, Christine Haupt-Stummer, Andreas Krištof, Christine Wetzlinger-Grundnig und anderen.Geöffnet ist die Ausstellung bis 20. Mai; Infos zu Rahmenprogramm, Führungen etc. im Internet: www.mmkk.at.Veranstaltungs-Tipp: Kunstfrühstück mit anschließender Kuratorenführung: 11. März, 10 Uhr, mit Wetzlinger-Grundnig und Krištof