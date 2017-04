Innovationen in der Entsorgung

26.04.2017, 14:17 Uhr

Die FCC und die KAB stellen verschiedene Wege der Entsorgungssysteme vor.

Transparenz für Kunden

KLAGENFURT. Die FCC und die KAB sind zwei Entsorgungsunternehmen in Klagenfurt. Das Unternehmen FCC ist europaweit vertreten und kümmert sich um individuelle Abfallprobleme. "Wir sind ein Rundum-Entsorger", informiert Kurt Plassnig von der FCC.Die FCC Austria Abfall Service AG ist spezialisiert auf Gesamtentsorgungslösungen für Kommunen, Industrie, Gewerbe, Handel sowie auch für Private. "Unser Ziel sind die ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen an die Abfallwirtschaft umzusetzen und dies transparent an die Kunden weitergeben zu können", sagt Plassnig. Es gebe regelmäßige Erneuerungen und deshalb wolle das Unternehmen Transparenz vermitteln. Auch die Umwelt spiele eine große Rolle. "Wir versuchen die Feinstaubbelastung zu verringern und halten daher den Fuhrpark am neuesten Stand der Technik", sagt Plassnig.

Eigene Deponie

Entsorgung der KAB

Projekte mit Schulen

EURO 6 und High Tech Filterausstattungen seien bei der FCC Standard. Die FCC Kärnten habe, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, eine eigene Deponie und eine eigene Splittanlage für Haus- und Gewerbeabfall in Tainach. Insgesamt sammle, transportiere und behandle die FCC Kärnten über 100.000 Tonnen gefährliche und nicht gefährliche Abfälle.Die Kärntner Abfallbewirtschaftung ist ein klassisches Entsorgungsunternehmen mit Sitz in Klagenfurt. "Unser Spezialgebiet ist die Aufbereitung von Industrie- und Sperrmüll zu Ersatzbrennstoffen", informiert Gerald Sertschnigg von der KAB. Die KAB habe 35 Mitarbeiter und bediene ganz Kärnten. "Wir haben viele Partner in anderen Bundesländern und agieren über die Landesgrenzen hinaus", sagt Sertschnigg. Nachbarsländer liefern der KAB Abfall und dieser werde als Basismaterial für Ersatzbrennstoffe herangezogen. Die Exportquote des Unternehmens liege dieses Jahr über 30 Prozent. Das Unternehmen steht für Private, aber auch für Firmen zur Verfügung und mache Entsorgungen aller Art. "Wir haben auch die Möglichkeit gefährliche Abfälle zu entsorgen", sagt Sertschnigg.Ein weiterer Bereich der KAB sei die Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt. "Wir übernehmen die gesamte Anlieferung des Grünschnitts der Stadt Klagenfurt von Privaten und Firmen", informiert Sertschnigg. Auch die Umwelt liege der KAB am Herzen und sie arbeite immer wieder mit Universitäten, Lehrinstituten und Schulen an Projekten zusammen. "Wir wollen die Information an die Schüler weitergeben, wie Materialien weiterverarbeitet werden und welche Wege es dafür gibt, aus Abfall wieder Wertstoff zu machen", sagt Sertschnigg.