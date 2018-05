Klagenfurter Kunstfrühling 2018

06.05.2018, 13:09 Uhr

Galerist und Organisator Martin Del Cardinale in Kooperation mit den Kunstschaffenden Centauri Alpha, Thomas Mikel, Berend Schabus und Christian Zablatnik luden zum 1. Klagenfurter Kunstfrühling in die Gewölbegalerie im Stadthaus.

7 Tage dauerte die Ausstellung, welche durch Kulinarik auf Haubenniveau und täglichem Abendprogramm umrahmt wurde. Mit Freude konnten die Künstler viele Interessenten mit Köstlichkeiten bewirten und Literaten und Musiker verzauberten die Gäste mit ihrem Abendprogramm.

Die Vernissage, zu der die Künstler am 26.Mai geladen hatten, wurde stilvoll vom Duo Zithermusikumrahmt. Die Gäste genossen das Bauernbuffet und fanden genügend Zeit sich mit den Künstlern über ihre Werke zu unterhalten.An den folgenden Tagen fand täglich ab 18 Uhr ein Abendprogramm statt. Neben Lesungen von LiteratSpontanlyrik und Buchauszügen vonspielten Künstlerund Sohnkleine Klavierkonzerte oder interpretierten moderne Jazzetuden am Piano.Bei der Finissage am 2.April luden die Künstler zu einem Abschiedsfest mit Buffet und Flamencoklängen von Thomas Mikel und Eigenkompositionen vonauf Gitarre, Panflöte und Mundharmonika.Martin Del Cardinale verwöhnte die Gäste mit diversen gebackenen Brotvariationen, die von Bruschetta, Thunfisch auf Ciabatta im Käsemantel, überbackenem Beef Tartar über Duo vom Lungenbraten auf Knoblauchbrot reichten.Bei der abschließenden Benefizverlosung wurden 133,50 Euro für die gehandicapte Künstlerineingenommen. Fraufreute sich sehr über ihren Gewinn.Besonderer Dank gebührt deram Kardinalplatz für das Bereitstellen des Ofens und der besonders delikaten Buffets, sowie den Hausmeistern des Stadthauses, Hr.und besonders Fr., welche täglich auf das Wohl der Aussteller schauten und für saubere Gläser sorgten. Danke auch anfür das Getränkeservice zu den Veranstaltungen und das tägliche Auskehren der Galerie.Wer Interesse oder Fragen zu den bildnerischen Arbeiten hat, kann diese gerne bei den Künstlern oder in der Galerie "Zum Alten Esel " in der Salmstraße tätigen. Die Werke sind nach persönlicher Kontaktaufnahme jederzeit zu besichtigen.