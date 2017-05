Klagenfurter liegt nach Bike-Sturz in Mexiko im Koma

03.05.2017, 11:39 Uhr

Nach einem schweren Unfall bei einem Mountainbike-Rennen in Mexiko liegt der Klagenfurter Franz Grossmann im Koma.

KLAGENFURT, MEXIKO. Der 28-jährige Klagenfurter Franz Grossmann liegt nach einem Sturz mit dem Mountainbike im Koma. Passiert ist das Unglück am vergangenen Sonntag bei einem Mountainbike-Rennen in Puerto Vallarta (Mexiko). Seine Familie und Freunde haben sich bereits auf den Weg nach Mexiko gemacht, um ihm zur Seite zu stehen. Auch im Internet ist die Anteilnahme seiner bzw. der intarnationalen Mountainbike-Fanbase riesig.

Auf einer Website für Fundraising wurden bereits über 10.000 Euro für die Genesung des verunfallten Klagenfurters gesammelt. Der Hashtag #staystrongfranz macht in den Sozialen Medien die Runde bei den sorgenden Fans. Erst vergangene Woche war er nach einem Kurzaufenthalt in Klagenfurt nach Mexiko aufgebrochen, um an dem Rennen teilzunehmen.