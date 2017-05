Kompetenz in Farbe bei Henelit Lackfabrik

04.05.2017, 09:42 Uhr

Die Henelit Lackfabrik GmbH hat sich in Kärnten und über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Gegründet wurde die Henelit Lackfabrik GmbH im Jahre 1947 und zählt heute zu einem der bekanntesten Traditionsunternehmen in Kärnten. Neben der Firmenzentrale befinden sich auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilung am Hauptsitz in Villach in der Seebacher Allee 42. Österreichweit ist die Henelit Lackfabrik GmbH erfolgreich an aktuell 8 Standorten vertreten und vertreibt ein umfassendes Sortiment an Qualitätsprodukten wie z. B. Holz- und Metallschutzlacke im In- und Ausland.